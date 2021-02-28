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Чудо-еда: как протеиновые батончики помогают похудеть

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Эффективность похудения или создания нужной фигуры в равной степени зависит и от занятий спортом, и от чистого питания. Для второго нужен правильный сбалансированный рацион, львиную долю которого занимают белки. Они формируют клетки мышц, тем самым помогая восстановлению организма после тренировок. Набрать нужное количество белка стандартными обедами трудно, поэтому на помощь приходят протеиновые батончики.

Изначально они создавались для профессиональных спортсменов в целях восполнения энергопотерь после изнуряющих физических нагрузок. До изобретения батончиков спортсменам приходилось носить с собой контейнеры, доверху наполненные курогрудью и бомбовыми. С появлением чудо-продукта потребление пищи стало значительно легче. К тому же разнообразие вкусов добавляет в повседневную жизнь красок. Из чего же состоят протеиновые батончики?

концентраты белков;

усвояемые углеводы;

растительные жиры;

витамины.

Иногда в составах встречаются злаки, сахарозаменители, L-карнитин, пишет Medikforum.ru.

Как и у любых продуктов, у протеиновых батончиков есть полезная и вредная сторона. Начнём с пользы:

легко помогает добрать дневную норму белка;

отличный перекус;

спасение в период похудения, так как становится достойной заменой сладким десертам;

быстро утоляет чувство голода.

Но, как мы и говорили у любой медали есть две стороны. При чрезмерном или неправильным потреблении продукт может стать вредным и даже опасным:

при наличии аллергии на белок или любой другой компонент;

в батончиках тоже содержится сахар, поэтому употребляя больше двух упаковок в день, можно легко превысить норму;

батончики не заменяют основной приём пищи, это всего лишь пищевая добавка!

не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.

С полезными свойствами протеиновых батончиков мы ознакомились, теперь нужно понять цель. От этого зависит, какой именно продукт выбрать, сколько, когда и как его есть.

Если вы намерены сбросить лишний вес и уже вычеркнули из своего меню некоторые продукты, советуем:

злаковые батончики, в которых содержится клетчатка. Она даёт чувство насыщения;

продукт с L-карнитином, жиросжигающей добавкой;

обращайте внимание на сахар, его должно быть очень мало или отсутствовать вовсе;

следите за калорийностью, в среднем это 150 ккал;

съедайте батончик за полчаса-час по тренировки, чтобы получить максимум энергии.

Если ваша цель - нарастить мышцы, таких строгих правил придерживаться не нужно, но есть список рекомендаций:

во время сушки исключите протеиновые батончики из рациона;

можно есть продукт после тренировки и даже во время, если вы работает с большим весом;

соблюдайте норму белка, ведь его избыток может привести к нарушению работы почек.

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