Чудо-еда: как протеиновые батончики помогают похудеть

Изначально они создавались для профессиональных спортсменов в целях восполнения энергопотерь после изнуряющих физических нагрузок. До изобретения батончиков спортсменам приходилось носить с собой контейнеры, доверху наполненные курогрудью и бомбовыми. С появлением чудо-продукта потребление пищи стало значительно легче. К тому же разнообразие вкусов добавляет в повседневную жизнь красок. Из чего же состоят протеиновые батончики?
Иногда в составах встречаются злаки, сахарозаменители, L-карнитин, пишет Medikforum.ru.
Как и у любых продуктов, у протеиновых батончиков есть полезная и вредная сторона. Начнём с пользы:
легко помогает добрать дневную норму белка;
спасение в период похудения, так как становится достойной заменой сладким десертам;
быстро утоляет чувство голода.
Но, как мы и говорили у любой медали есть две стороны. При чрезмерном или неправильным потреблении продукт может стать вредным и даже опасным:
при наличии аллергии на белок или любой другой компонент;
в батончиках тоже содержится сахар, поэтому употребляя больше двух упаковок в день, можно легко превысить норму;
батончики не заменяют основной приём пищи, это всего лишь пищевая добавка!
не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.
С полезными свойствами протеиновых батончиков мы ознакомились, теперь нужно понять цель. От этого зависит, какой именно продукт выбрать, сколько, когда и как его есть.
Если вы намерены сбросить лишний вес и уже вычеркнули из своего меню некоторые продукты, советуем:
злаковые батончики, в которых содержится клетчатка. Она даёт чувство насыщения;
продукт с L-карнитином, жиросжигающей добавкой;
обращайте внимание на сахар, его должно быть очень мало или отсутствовать вовсе;
следите за калорийностью, в среднем это 150 ккал;
съедайте батончик за полчаса-час по тренировки, чтобы получить максимум энергии.
Если ваша цель - нарастить мышцы, таких строгих правил придерживаться не нужно, но есть список рекомендаций:
во время сушки исключите протеиновые батончики из рациона;
можно есть продукт после тренировки и даже во время, если вы работает с большим весом;
соблюдайте норму белка, ведь его избыток может привести к нарушению работы почек.