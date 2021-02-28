Чудо-еда: как протеиновые батончики помогают похудеть

Изначально они создавались для профессиональных спортсменов в целях восполнения энергопотерь после изнуряющих физических нагрузок. До изобретения батончиков спортсменам приходилось носить с собой контейнеры, доверху наполненные курогрудью и бомбовыми. С появлением чудо-продукта потребление пищи стало значительно легче. К тому же разнообразие вкусов добавляет в повседневную жизнь красок. Из чего же состоят протеиновые батончики?

концентраты белков;

усвояемые углеводы;

растительные жиры;

витамины.

Иногда в составах встречаются злаки, сахарозаменители, L-карнитин, пишет Medikforum.ru.

Как и у любых продуктов, у протеиновых батончиков есть полезная и вредная сторона. Начнём с пользы:

легко помогает добрать дневную норму белка;

отличный перекус;

спасение в период похудения, так как становится достойной заменой сладким десертам;

быстро утоляет чувство голода.

Но, как мы и говорили у любой медали есть две стороны. При чрезмерном или неправильным потреблении продукт может стать вредным и даже опасным:

при наличии аллергии на белок или любой другой компонент;

в батончиках тоже содержится сахар, поэтому употребляя больше двух упаковок в день, можно легко превысить норму;

батончики не заменяют основной приём пищи, это всего лишь пищевая добавка!

не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.

С полезными свойствами протеиновых батончиков мы ознакомились, теперь нужно понять цель. От этого зависит, какой именно продукт выбрать, сколько, когда и как его есть.

Если вы намерены сбросить лишний вес и уже вычеркнули из своего меню некоторые продукты, советуем:

злаковые батончики, в которых содержится клетчатка. Она даёт чувство насыщения;

продукт с L-карнитином, жиросжигающей добавкой;

обращайте внимание на сахар, его должно быть очень мало или отсутствовать вовсе;

следите за калорийностью, в среднем это 150 ккал;

съедайте батончик за полчаса-час по тренировки, чтобы получить максимум энергии.

Если ваша цель - нарастить мышцы, таких строгих правил придерживаться не нужно, но есть список рекомендаций:

во время сушки исключите протеиновые батончики из рациона;

можно есть продукт после тренировки и даже во время, если вы работает с большим весом;