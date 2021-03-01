Семь типов пилок для ногтей, которые должны быть в вашем арсенале

За время пандемии многие научились делать маникюр в домашних условиях. И это здорово! Но чтобы такой маникюр не портил ногти, важно разобраться, какие виды пилочек есть и которые из них подходят для натуральных и искусственных ногтей.

Очень важно: какую бы пилку вы ни выбрали, пилите строго в одном направлении. Такая техника спасет ваши ногти от расслоения и ломкости. И, да, никаких манипуляций с влажными ногтями — оставьте это профессионалам, если не хотите бахрому на ногтях.

Стеклянная

Такая пилка идеально подходит для натуральных ногтей. Она пилит очень деликатно, почти полируя край ногтя. Используйте, когда, нужно слегка подправить зацепку. Минус — пилка слишком хрупкая, важно хранить в чехле, чтобы не разбить.

Хрустальная

Эту пилку можно назвать исключением из правил — считается, что ею можно пилить в любом направлении (но мы не советуем). Хрустальная пилка очень аккуратно, но хорошо убирает длину, оставляя край ногтя почти отполированным. Такая пилка не боится спиртовой и термосом-обработки.

Бумажная

Самый удобный и распространенный вид пилки, с ее помощью легко убрать длину, придать форму и даже слегка отполировать поверхность. Цифры на пилке 80, 100, 180 грит говорят о ее абразивности. Чем меньше число, тем более жесткая зернистость рабочей поверхности. К примеру, пилочка 80 грит очень жесткая и подходит для работы только с искусственными ногтями, а 180, 240, 320 грит – с натуральными ногтями.

Деревянная

Это вид используется редко, но есть мастера, которые любят на ней работать. Пилка из дерева удобна тем, что ею можно подкорректировать кутикулу. Чаще такая пилка — одноразовая и продается в наборе для пилочек, чтобы поработать и сразу выбросить. Она не подходит для натуральных ногтей, потому что выпускается с низким гритом.

Металлическая

Пожалуй, такая пилка была у каждой из нас. Ее часто можно встретить в маникюрном наборе, хотя металлическая пилка подходит далеко не всем. Регулярное подпиливание ногтей таким инструментом приводит к ломкости и расслоению ногтевой пластины. Зато любительницам наращенных акриловых ногтей она подойдет идеально — металлическая пилка быстро спиливает даже самые плотны структуры и легко придает нужную форму.

Алмазная

Пилка, которая точно должна быть в вашем арсенале, если вы любите покрывать ногти гель-лаком. Алмазная пилка очень аккуратно и мелко спиливает пластину и не повреждает сцепление между ногтем и лаком, если он немного скололся. Специальная поверхность алмазной пилки округляет подпиленный край и словно запечатывает ноготь.

Пластиковая