Городской стиль весны 2021 для женщин 40-50 лет

Уютные вязаные вещи

Вязаные вещи в стиле оверсайз будут актуальны весной как никогда. Этот стиль одежды поможет возрастным женщинам скрыть от посторонних глаз несовершенства фигуры и предоставить им уют и комфорт.

Лаконичные вязаные жилеты, кардиганы, жакеты, свитера и пальто отлично впишутся в городской стиль. Особо эффектно смотрятся светлые и белые модели. Хотя игра на контрасте выглядит не менее привлекательно.

Комфортная уличная обувь

Высокий ритм жизни требует от женщин мобильности. Чтобы совершать длительные прогулки или ходить по магазинам, необходима удобная и комфортная обувь. Именно поэтому кроссовки, кеды, грубые ботинки и сапожки на низком ходу становятся идеальным завершающим штрихом в создании образа возрастной женщины.

Брюки и джинсы

Джинсы и брюки, выполненные из разных материалов, преобладают в весеннем гардеробе женщин возраста 40+. Кожаные, трикотажные, шерстяные брюки длины 7/8 наиболее востребованы в городском стиле этой весной. Как однотонные, так и принтованные брюки отлично гармонируют с пальто, куртками, дубленками, кардиганами.

Женщины элегантного возраста должны испытывать комфорт и уют от нахождения в городской среде, и удовольствие от созерцания собственного стильного образа. Только создав собственный капсульный гардероб можно одеваться за считанные минуты, составляя различные привлекательные луки.

Какой стиль предпочитаете вы? Опишите его в комментариях.



