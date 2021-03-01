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Городской стиль весны 2021 для женщин 40-50 лет

Зрелая стильная женщина сидит за столиком на террасе в кафе. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Дамы элегантного возраста должны уделять своему внешнему виду максимум внимания. К сожалению, возраст накладывает свои отпечатки и на фигуру, и на кожу женщин. Поэтому гардероб должен состоять из комфортных, стильных и красивых вещей, подчеркивающих достоинства женщин. Рассмотрим рекомендации стилистов по созданию городского стиля грядущей весны женщинами 40-50 лет.

Уютные вязаные вещи

Вязаные вещи в стиле оверсайз будут актуальны весной как никогда. Этот стиль одежды поможет возрастным женщинам скрыть от посторонних глаз несовершенства фигуры и предоставить им уют и комфорт.

Лаконичные вязаные жилеты, кардиганы, жакеты, свитера и пальто отлично впишутся в городской стиль. Особо эффектно смотрятся светлые и белые модели. Хотя игра на контрасте выглядит не менее привлекательно.

Комфортная уличная обувь

Высокий ритм жизни требует от женщин мобильности. Чтобы совершать длительные прогулки или ходить по магазинам, необходима удобная и комфортная обувь. Именно поэтому кроссовки, кеды, грубые ботинки и сапожки на низком ходу становятся идеальным завершающим штрихом в создании образа возрастной женщины.

Брюки и джинсы

Джинсы и брюки, выполненные из разных материалов, преобладают в весеннем гардеробе женщин возраста 40+. Кожаные, трикотажные, шерстяные брюки длины 7/8 наиболее востребованы в городском стиле этой весной. Как однотонные, так и принтованные брюки отлично гармонируют с пальто, куртками, дубленками, кардиганами.

Женщины элегантного возраста должны испытывать комфорт и уют от нахождения в городской среде, и удовольствие от созерцания собственного стильного образа. Только создав собственный капсульный гардероб можно одеваться за считанные минуты, составляя различные привлекательные луки.

Какой стиль предпочитаете вы? Опишите его в комментариях.


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