Дорогостоящий розыгрыш от сети магазинов Grenardi: перламутровые серьги спешат к своей владелице!
В канун 8 Марта все женщины любят и должны получать подарки. И мы вам поможем получить подарок мечты совершенно бесплатно.
В канун 8 Марта все женщины любят и должны получать подарки. И мы вам поможем получить подарок мечты совершенно бесплатно.
Сеть магазинов Grenardi и портал krasotka.ee разыгрывают две пары роскошных серег, которые украсят любую женщину.
Условия розыгрыша смотрите на страничке Krasotka в Facebook.
Удачи!