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Дорогостоящий розыгрыш от сети магазинов Grenardi: перламутровые серьги спешат к своей владелице!

ФОТО: Grenardi

В канун 8 Марта все женщины любят и должны получать подарки. И мы вам поможем получить подарок мечты совершенно бесплатно.

Сеть магазинов Grenardi и портал krasotka.ee разыгрывают две пары роскошных серег, которые украсят любую женщину.

Условия розыгрыша смотрите на страничке Krasotka в Facebook.

Удачи!


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