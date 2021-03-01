Ювелирный гардероб: шесть украшений, которые должны быть у каждой женщины

Помолвочное и обручальное кольцо вы будете носить ежедневно, поэтому они должны быть не только красивыми и изящными, но и удобными в носке. Также обратите внимание, чтобы лапки, удерживающие бриллиант, не были толстыми и не закрывали камень, но при этом были достаточно надежными. Кроме того, они не должны выступать над поверхностью камня и цепляться за одежду, иначе порванных колготок не избежать. Еще одна важная деталь — бриллиант должен быть закреплен достаточно высоко, чтобы лапки не мешали обручальному кольцу плотно прилегать к помолвочному. Но не слишком высоко, чтобы было удобно надевать перчатки в прохладное время года.
Выбирая кольцо не забывайте, что чистые природные натуральные бриллианты достаточно редки, поэтому не стесняйтесь просить сертификат, подтверждающий подлинность камня, его ценность и характеристики.
Любимое украшение Анджелины Джоли и Дженнифер Лоуренс. Традиционно серьги-гвоздики с небольшими бриллиантами — это подарок отца дочери на окончание школы или мужа супруге в честь рождения ребенка (уже с большими бриллиантами). Но сегодня это украшение женщины с удовольствием выбирают себе сами.
Чтобы серьги было удобно носить каждый день, при выборе обращайте внимание на то, как модель прилегает к мочке уха. Ориентируйтесь на свои ощущения, вы не должны испытывать дискомфорт — сдавливание или, наоборот, слишком свободную фиксацию. Обычно выбор застежек не велик, практически все бренды предлагают винтовые замки или так называемый замок «Альфа», задняя часть которого фиксируется нажимом.
При идеальной посадке украшение будет смотреться наиболее эффектно — например, благодаря уникальной технологии винтового замочка, сережка фиксируется надежно и комфортно при любой толщине или сложности прокола мочки уха.
Теннисный браслет
Украшение из белого золота или платины, инкрустированное бриллиантами, раньше носили только спортсмены высшего ранга. Культовым оно стало благодаря теннисистке Крис Эверт. Она не снимала его даже во время матчей, и на одном из них он слетел прямо с руки. Судья даже остановил игру, чтобы найти дорогое украшение. После такого необычного случая тонкий браслет из звеньев-бриллиантов стали называть «теннисным». Сегодня его носят не только любители самого благородного вида спорта, но и поклонницы изящных элегантных украшений.
Statement-украшение
Украшение-заявление должно быть в гардеробе у каждой современной женщины. Это идеальный вариант, чтобы громко рассказать о собственном стиле. Таким украшением может быть коктейльное кольцо с крупным желтым бриллиантом, изумрудом, сапфиром или рубином, которое станет главным акцентом всего образа. Также присмотритесь к длинным моно-серьгам — от сезона к сезону они остаются актуальными. Не бойтесь выбирать как лаконичные модели, так и фантазийные.
Statement-украшение можно носить не только для особых случаев, но и каждый день. Просто помните, что оно самодостаточно само по себе и не требует ярких стилевых решений в плане одежды.