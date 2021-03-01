Ювелирный гардероб: шесть украшений, которые должны быть у каждой женщины

Помолвочное и обручальное кольцо вы будете носить ежедневно, поэтому они должны быть не только красивыми и изящными, но и удобными в носке. Также обратите внимание, чтобы лапки, удерживающие бриллиант, не были толстыми и не закрывали камень, но при этом были достаточно надежными. Кроме того, они не должны выступать над поверхностью камня и цепляться за одежду, иначе порванных колготок не избежать. Еще одна важная деталь — бриллиант должен быть закреплен достаточно высоко, чтобы лапки не мешали обручальному кольцу плотно прилегать к помолвочному. Но не слишком высоко, чтобы было удобно надевать перчатки в прохладное время года.

Выбирая кольцо не забывайте, что чистые природные натуральные бриллианты достаточно редки, поэтому не стесняйтесь просить сертификат, подтверждающий подлинность камня, его ценность и характеристики.

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