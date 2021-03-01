Веселый гороскоп: какими старушками станут представительницы знаков Зодиака

Хотя как знать, может, старость — это совершенно другой этап жизни, такой же радостный, как и молодость, только без особых обязательств. В любом случае, пока она не придет, не стоит о ней переживать.

А если переживание все же одолели, стоит прогнать их шуточным гороскопом. Какими же старушками станут представители разных знаков Зодиака?

Неугомонная старушка Овен

Говорят, что люди с годами не меняются. И действительно, характер и манера поведения не станут другими спустя годы. Вот и для Овнов жизненного задора хватит до самой пенсии. Даже на заслуженном отдыхе бабушка-Овен ведет активную и насыщенную жизнь. У нее не будет места для хандры и грусти. Пойти на танцы; улететь в Италию, просто потому что захотелось пасты; выйти замуж в 80 или переквалифицироваться в модного диджея - всему этому и многим другим интересным вещам Овны уверенно скажут "да". Для них что в молодости, что в старости жизнь удивительна: полна приключений и ярких событий.

Хранительница домашнего очага Телец

Даже если в молодости Тельцов нельзя было назвать домоседами, так как они активно строили карьеру, то с возрастом они все больше и больше срастаются со своим домом. Старушки-Тельцы очень любят сидеть дома. Правда, "сидят" они очень активно. Каждый день у них есть множество неотложных дел: то ремонт сделать, то уборку, то приготовить что-то. Не будут щадить бабушки-Тельцы и тех, кто рядом, - им тоже найдут работу. И если она не будет заключаться в помощи с уборкой, то поедание напеченных Тельцом пирожков - святая обязанность домочадцев.

Общительные Близнецы

Наверное, именно старушки-Близнецы виноваты в том, что сейчас существует множество анекдотов о бабушках у подъезда. Близнецы очень любят поговорить по душам, обсудить последние новости с приятельницами или просто рассказать о том, куда катится мир. Старушку-Близнеца дома не найдете, обычно она сидит на лавочке у подъезда и как профессиональный сыщик собирает информацию обо всем, что происходит, чтобы позже обсудить с подругой.

Раки следуют рекомендациям врачей

Именно из Раков получаются самые заботливые бабушки. Они готовы круглосуточно опекать детей и внуков, пока не будут уверены, что все накормлены и счастливы. Раки — это те старушки, от которых не уйдешь, не пообедав. А еще с возрастом у них появляется одно пристрастие - передачи о медицине. Не удивляйтесь, если бабушка-Рак позвонит среди ночи и начнет рассказывать, как правильно надевать носки, или заставит выпить какое-то подозрительное снадобье, которое "лечит от всех болезней". Она это делает от души!

Лев - девочка в возрасте