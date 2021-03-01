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Веселый гороскоп: какими старушками станут представительницы знаков Зодиака

Пожилая женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Когда человеку 20 лет, он даже не задумывается о старости. А чего о ней думать? Жизнь бьет ключом, здоровье в порядке и впереди еще целая жизнь. Но вот когда задумываешься о том, что старость все-таки неизбежна, становится как-то не очень радостно.

Хотя как знать, может, старость — это совершенно другой этап жизни, такой же радостный, как и молодость, только без особых обязательств. В любом случае, пока она не придет, не стоит о ней переживать.

А если переживание все же одолели, стоит прогнать их шуточным гороскопом. Какими же старушками станут представители разных знаков Зодиака?

Неугомонная старушка Овен

Говорят, что люди с годами не меняются. И действительно, характер и манера поведения не станут другими спустя годы. Вот и для Овнов жизненного задора хватит до самой пенсии. Даже на заслуженном отдыхе бабушка-Овен ведет активную и насыщенную жизнь. У нее не будет места для хандры и грусти. Пойти на танцы; улететь в Италию, просто потому что захотелось пасты; выйти замуж в 80 или переквалифицироваться в модного диджея - всему этому и многим другим интересным вещам Овны уверенно скажут "да". Для них что в молодости, что в старости жизнь удивительна: полна приключений и ярких событий.

Хранительница домашнего очага Телец

Даже если в молодости Тельцов нельзя было назвать домоседами, так как они активно строили карьеру, то с возрастом они все больше и больше срастаются со своим домом. Старушки-Тельцы очень любят сидеть дома. Правда, "сидят" они очень активно. Каждый день у них есть множество неотложных дел: то ремонт сделать, то уборку, то приготовить что-то. Не будут щадить бабушки-Тельцы и тех, кто рядом, - им тоже найдут работу. И если она не будет заключаться в помощи с уборкой, то поедание напеченных Тельцом пирожков - святая обязанность домочадцев.

Общительные Близнецы

Наверное, именно старушки-Близнецы виноваты в том, что сейчас существует множество анекдотов о бабушках у подъезда. Близнецы очень любят поговорить по душам, обсудить последние новости с приятельницами или просто рассказать о том, куда катится мир. Старушку-Близнеца дома не найдете, обычно она сидит на лавочке у подъезда и как профессиональный сыщик собирает информацию обо всем, что происходит, чтобы позже обсудить с подругой.

Раки следуют рекомендациям врачей

Именно из Раков получаются самые заботливые бабушки. Они готовы круглосуточно опекать детей и внуков, пока не будут уверены, что все накормлены и счастливы. Раки — это те старушки, от которых не уйдешь, не пообедав. А еще с возрастом у них появляется одно пристрастие - передачи о медицине. Не удивляйтесь, если бабушка-Рак позвонит среди ночи и начнет рассказывать, как правильно надевать носки, или заставит выпить какое-то подозрительное снадобье, которое "лечит от всех болезней". Она это делает от души!

Лев - девочка в возрасте

Львы — это те старушки, которым всегда 18, а о таком понятии как "почетный возраст" они и не слышали. Даже в 70 они будут очаровывать мужчин и заводить новые романы. Львицы - роскошные женщины, которые непременно отвергнут предложение прополоть вместе грядки с огурцами на даче, но с удовольствием отправятся в ресторан или театр. Такие старушки не только ухоженные, но и всегда следят за модой.

Девы постоянно в делах

Бабушка-Дева - никогда не грустит и не сидит без дела. Ее идея фикс - реализовать многочисленные планы, которые почему-то остались без внимания. Эти старушки всегда веселые и энергичные. На законном отдыхе у них наконец-то появляется время на те дела, которые они не успели сделать в молодости: они рисуют, танцуют или пишут романы.

Весы - гроза всех врачей в поликлинике

Весы — это те старушки, которые проводят свой досуг в очередях поликлиник, просто потому, что очень любят навещать своего семейного врача. Дело в том, что им больше, чем другим знакам, нужна забота и внимание, вот они и пытаются получить дополнительную порцию в больнице.

Скорпион - домашний Штирлиц

А вот здесь уже не до смеха! Эти старушки могли бы спокойно руководить страной или служить в разведке. Но в силу возраста и из-за высокой конкуренции их туда не берут. Вот и получается, что всю свою неуемную энергию они тратят на тех, кто их окружает. Старушки-Скорпионы будут раздавать советы и указания всем, кто находится в поле ее зрения.

Стрелец: "А с внуками можно и завтра посидеть!"

Старушки-Стрельцы не представляют, как это сидеть дома, печь пироги и присматривать за внуками. Как в молодости, так и в почетном возрасте они занимаются своими делами, любимым хобби и ни минуты не сидят на месте. Они постоянно находятся в движении, и с ними никогда не бывает скучно.

У Козерогов все по плану

Козероги не теряют своей собранности и внимательности даже на пенсии. У таких старушек все будет идти по расписанию. Возможно, как бабушка - Козерог не очень нежная и ласковая родственница, но у нее будет мудрый совет на любой случай из жизни.

Водолей - праздник каждый день

Старушки-Водолеи не боятся старости. Очередной юбилей? Отлично, нужно сделать модную прическу и купить новое платье. Интерес к жизни и развлечениям у них никогда не пропадает. Водолеи живут на полную: даже в 80 у них полно энтузиазма и сил, чтобы покорить мир.

Рыбы - хлебосольная хозяйка

Самая добрая и заботливая бабушка, которая все понимает, — это Рыбы. Она и испечет, и наварит, и вкусненьким угостит. У нее всегда в гостях будут дети и внуки, и она с удовольствием посвятит им все свое время. Рыбы всем покажут, каким на самом деле должен быть отдых в кругу семьи. 


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