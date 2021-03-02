Сколько кофе нужно пить в день, чтобы похудеть?

Исследователи определяли количество бурого жира у добровольцев, принимавших участие в исследовании, до того, как они пили кофе или другие напитки, а после замеряли количество тепла, которое выделяли их тела. В результате было установлено, что те участники эксперимента, которые выпивали всего одну чашку кофе, выделяли больше тепла, из чего исследователи сделали вывод, что кофеин активно воздействовал на бурый жир.

Как и сколько кофе нужно пить, чтобы похудеть?

Еще одно исследование, результаты которого были опубликованы в издании Nature Communications, подтвердило, что ежедневное употребление кофе помогает сжигать дополнительно до 200 калорий в день. Но для наилучшего результата стоит соблюдать определенные правила. Пейте кофе после завтрака

Никогда не пейте кофе натощак: кофеин может оказать раздражающее воздействие на слизистую желудка. Но вот если завершить утреннюю трапезу горячим напитком, кофеин вызовет кратковременный всплеск метаболизма (и утренние калории будут сжигаться активнее), а затем в течение всего дня обмен веществ будет быстрее на 8-11%.

Выпивайте чашку кофе за 40 минут до тренировки

Чтобы занятия спортом и тренировки были более эффективными, за 40 минут до занятия выпейте чашку кофе: кофеин обеспечит сильный импульс энергии, благодаря которому мы будем активнее заниматься и в результате сожжем больше калорий.

Не пейте кофе за 4 часа до сна

Крепкий здоровый сон – обязательное условие не только хорошего здоровья, но и красивой фигуры. Если мы не высыпаемся, то на следующий день мы больше склонны к опасным пищевым привычкам, выбираем более калорийную и насыщенную транс-жирами еду. Кроме того, кортизол, который активнее вырабатывается после бессонной ночи, также способствует набору веса. Пейте только черный кофе

Молоко, сливки, сахар и особенно сиропы, может быть, делают напиток более вкусным, но уж точно не идут на пользу ни нашему здоровью, ни фигуре. Если вы совсем не можете пить черный кофе, добавляйте мед и обезжиренное молоко (хотя оно не очень полезно для здоровья), но откажитесь от любых других сладких добавок. И помните: в стандартном кофейном напитке на основе молока и сиропе может содержаться столько же калорий, сколько в десерте!

Не превышайте дозу