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Сколько кофе нужно пить в день, чтобы похудеть?

Кофе. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Когда и сколько кофе нужно пить, чтобы сжигать до 200 калорий в день без малейших усилий?

Тем, кто заботится о своей фигуре, диетологи советуют пить хотя одну чашку кофе в день: кофеин стимулирует метаболизм, заставляя организм активнее перерабатывать жир, а также уменьшает аппетит. Еще одно исследование, проведенное экспертами Ноттингемского университета, подтверждает: всего одна чашка кофе в день стимулирует превращение белого жира в бурый, тем самым не только помогая худеть, но и поддерживая здоровье.

Чем полезен бурый жир?

Бурый жир – самая здоровая разновидность жировых клеток, так как именно его организм использует для выработки тепла. Кроме того, именно клетки бурого жира – место хранения энергии, соответственно, когда мы занимаемся спортом, именно бурый жир сгорает раньше всего. Наконец, бурый жир, в отличие от белого, безопасен для нашего здоровья, так как не способствует резистентности к инсулину и не поддерживает воспалительные процессы, происходящие в организме. Поэтому чем больше белого жира превратиться в бурый, тем в меньшей опасности будет наше здоровье, и тем легче будет нам худеть, советует «Домашний Очаг».

Как кофе помогает превращать белый жир в бурый?

Исследователи определяли количество бурого жира у добровольцев, принимавших участие в исследовании, до того, как они пили кофе или другие напитки, а после замеряли количество тепла, которое выделяли их тела. В результате было установлено, что те участники эксперимента, которые выпивали всего одну чашку кофе, выделяли больше тепла, из чего исследователи сделали вывод, что кофеин активно воздействовал на бурый жир.

Как и сколько кофе нужно пить, чтобы похудеть?

Еще одно исследование, результаты которого были опубликованы в издании Nature Communications, подтвердило, что ежедневное употребление кофе помогает сжигать дополнительно до 200 калорий в день. Но для наилучшего результата стоит соблюдать определенные правила.

Пейте кофе после завтрака

Никогда не пейте кофе натощак: кофеин может оказать раздражающее воздействие на слизистую желудка. Но вот если завершить утреннюю трапезу горячим напитком, кофеин вызовет кратковременный всплеск метаболизма (и утренние калории будут сжигаться активнее), а затем в течение всего дня обмен веществ будет быстрее на 8-11%.

Выпивайте чашку кофе за 40 минут до тренировки

Чтобы занятия спортом и тренировки были более эффективными, за 40 минут до занятия выпейте чашку кофе: кофеин обеспечит сильный импульс энергии, благодаря которому мы будем активнее заниматься и в результате сожжем больше калорий.

Не пейте кофе за 4 часа до сна

Крепкий здоровый сон – обязательное условие не только хорошего здоровья, но и красивой фигуры. Если мы не высыпаемся, то на следующий день мы больше склонны к опасным пищевым привычкам, выбираем более калорийную и насыщенную транс-жирами еду. Кроме того, кортизол, который активнее вырабатывается после бессонной ночи, также способствует набору веса.

Пейте только черный кофе

Молоко, сливки, сахар и особенно сиропы, может быть, делают напиток более вкусным, но уж точно не идут на пользу ни нашему здоровью, ни фигуре. Если вы совсем не можете пить черный кофе, добавляйте мед и обезжиренное молоко (хотя оно не очень полезно для здоровья), но откажитесь от любых других сладких добавок. И помните: в стандартном кофейном напитке на основе молока и сиропе может содержаться столько же калорий, сколько в десерте!

Не превышайте дозу

Максимальная безопасная ежедневная доза кофе – 400 миллилитров. Все, что сверху – опасно для сердечно-сосудистой и нервной системы. А повышенная тревожность уж точно не способствует поддержанию хорошей фигуры!


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