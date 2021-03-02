Сколько кофе нужно пить в день, чтобы похудеть?
Когда и сколько кофе нужно пить, чтобы сжигать до 200 калорий в день без малейших усилий?
Когда и сколько кофе нужно пить, чтобы сжигать до 200 калорий в день без малейших усилий?
Тем, кто заботится о своей фигуре, диетологи советуют пить хотя одну чашку кофе в день: кофеин стимулирует метаболизм, заставляя организм активнее перерабатывать жир, а также уменьшает аппетит. Еще одно исследование, проведенное экспертами Ноттингемского университета, подтверждает: всего одна чашка кофе в день стимулирует превращение белого жира в бурый, тем самым не только помогая худеть, но и поддерживая здоровье.
Бурый жир – самая здоровая разновидность жировых клеток, так как именно его организм использует для выработки тепла. Кроме того, именно клетки бурого жира – место хранения энергии, соответственно, когда мы занимаемся спортом, именно бурый жир сгорает раньше всего. Наконец, бурый жир, в отличие от белого, безопасен для нашего здоровья, так как не способствует резистентности к инсулину и не поддерживает воспалительные процессы, происходящие в организме. Поэтому чем больше белого жира превратиться в бурый, тем в меньшей опасности будет наше здоровье, и тем легче будет нам худеть, советует «Домашний Очаг».
Как кофе помогает превращать белый жир в бурый?
Исследователи определяли количество бурого жира у добровольцев, принимавших участие в исследовании, до того, как они пили кофе или другие напитки, а после замеряли количество тепла, которое выделяли их тела. В результате было установлено, что те участники эксперимента, которые выпивали всего одну чашку кофе, выделяли больше тепла, из чего исследователи сделали вывод, что кофеин активно воздействовал на бурый жир.
Еще одно исследование, результаты которого были опубликованы в издании Nature Communications, подтвердило, что ежедневное употребление кофе помогает сжигать дополнительно до 200 калорий в день. Но для наилучшего результата стоит соблюдать определенные правила.
Пейте кофе после завтрака
Никогда не пейте кофе натощак: кофеин может оказать раздражающее воздействие на слизистую желудка. Но вот если завершить утреннюю трапезу горячим напитком, кофеин вызовет кратковременный всплеск метаболизма (и утренние калории будут сжигаться активнее), а затем в течение всего дня обмен веществ будет быстрее на 8-11%.
Чтобы занятия спортом и тренировки были более эффективными, за 40 минут до занятия выпейте чашку кофе: кофеин обеспечит сильный импульс энергии, благодаря которому мы будем активнее заниматься и в результате сожжем больше калорий.
Крепкий здоровый сон – обязательное условие не только хорошего здоровья, но и красивой фигуры. Если мы не высыпаемся, то на следующий день мы больше склонны к опасным пищевым привычкам, выбираем более калорийную и насыщенную транс-жирами еду. Кроме того, кортизол, который активнее вырабатывается после бессонной ночи, также способствует набору веса.
Пейте только черный кофе
Молоко, сливки, сахар и особенно сиропы, может быть, делают напиток более вкусным, но уж точно не идут на пользу ни нашему здоровью, ни фигуре. Если вы совсем не можете пить черный кофе, добавляйте мед и обезжиренное молоко (хотя оно не очень полезно для здоровья), но откажитесь от любых других сладких добавок. И помните: в стандартном кофейном напитке на основе молока и сиропе может содержаться столько же калорий, сколько в десерте!
Максимальная безопасная ежедневная доза кофе – 400 миллилитров. Все, что сверху – опасно для сердечно-сосудистой и нервной системы. А повышенная тревожность уж точно не способствует поддержанию хорошей фигуры!