Как правильно выбирать цвет маникюра для разных форм ногтей
Ногти могут отличаться по длине и ширине. В каждом отдельном случае стоит прислушаться к советам Cosmo, чтобы не ходить с «когтями» или не укоротить визуально пальцы.
Ногти могут отличаться по длине и ширине. В каждом отдельном случае стоит прислушаться к советам Cosmo, чтобы не ходить с «когтями» или не укоротить визуально пальцы.
Короткие, квадратные
Забудьте о черных, темно-синих и зеленых оттенках. Чтобы смягчить форму и приблизить ее к идеальной, лучше выбирать любые металлизированные варианты и оттенки — от темных нюдовых до розовых, при этом не закрашивая самые уголки.
Короткие, овальные
Темные, яркие, флуоресцентные или классические красные оттенки — есть, из чего выбрать! Вам противопоказаны только нюдовые: ногти просто сольются с кожей.
Длинные, узкие
Очень элегантно и стильно длинные узкие ногти смотрятся при классическом маникюре: нюдовом или красном. А вот экстремальных оттенков вроде голубого или желтого стоит избегать, как и черного с темно-фиолетовым. Получатся когти.
Чем темнее — тем лучше, особенно эффектны бордовые и сливовые цвета. Избегайте светлых и особенно перламутровых лаков, они визуально делают ногти еще шире.
Короткие, расширяющиеся от основания к краю
Выбирайте насыщенные оттенки, но не слишком броские: цикламеновый, приглушенный красный, нежно-фиалковый. При нанесении старайтесь сделать акцент на центральной части, а внешние уголки можно оставить непрокрашенными.