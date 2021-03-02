Как правильно выбирать цвет маникюра для разных форм ногтей

Темные, яркие, флуоресцентные или классические красные оттенки — есть, из чего выбрать! Вам противопоказаны только нюдовые: ногти просто сольются с кожей. Длинные, узкие

Очень элегантно и стильно длинные узкие ногти смотрятся при классическом маникюре: нюдовом или красном. А вот экстремальных оттенков вроде голубого или желтого стоит избегать, как и черного с темно-фиолетовым. Получатся когти.

Длинные, широкие