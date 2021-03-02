Смотрите, как прошел изысканный вечер дегустации французских вин в Таллинне

Soirée des vins Français стал первым вечером из предстоящей серии мероприятий о винах Франции, организованных светским салоном. Погружение во вселенную французских вин организаторы решили начать с традиционных красных. Сомелье и совладелец винотеки Time to Wine Георгий Лейнеманн подобрал для дегустации вина из основных регионов Франции, чтобы ознакомить с историей, нюансами производства, а также удивить увлекательнейшим миром ароматов, разнообразием вкусов и гастрономических сочетаний.

Гостям был представлен новый тренд - биодинамические вина, набравший невероятную армию поклонников за последние несколько лет. Этот подход и целая философия, основанная на экологичном производстве, начиная от возделывания виноградников и заканчивая розливом в бутылки. Как прокомментировал сомелье Георгий Лейнеманн, «ароматика и вкусовые качества вин отличались довольно широким спектром, от лёгкого вишнёво-клубничного Пино-Нуара до насыщенного перезрелыми лесными ягодами бленда Гренаш-Сира». К концу вечера каждый из гостей определил для себя фаворитов из представленных виноделен.

По словам организатора светского салона Анны Павловой, «вечер получился эксклюзивным, в рассадке мы следовали правилам департамента здоровья, так как здоровье и комфорт гостей - это наш главный приоритет. Тем не менее, следуя правилам, мы продолжаем создавать мероприятия для гурманов даже в этот необычный период».

И это только начало: светский салон вновь откроет свои двери для гостей уже совсем скоро, следите за новостями ЗДЕСЬ.



