От каких бытовых вещей стоит избавиться, чтобы чувствовать себя лучше

Разделочные доски с трещинами

Многие хозяйки неслучайно отдают предпочтение деревянным доскам: они долго служат и при этом обладают антибактериальным эффектом. Однако если на доске появилась трещина, ее следует заменить. Именно в подобных выемках скапливаются остатки пищи и вредоносные бактерии.

Старая косметика

Если объему вашей косметичке может позавидовать любой визажист, стоит регулярно проверять, нет ли в ней просроченных средств. Иной раз мы не замечаем, что срок годности косметики давно подошел к концу, и продолжаем пользоваться ей. А между тем использование товаров, пришедших в негодность, может быть чревато проблемами с кожей и даже инфекциями.

Одежда, которая стала мала

Многие женщины годами хранят джинсы времен студенчества в надежде однажды вернуться в форму, которую поддерживали в молодости. Однако чаще всего такие вещи в гардеробе не мотивируют, а, напротив, провоцируют негативные чувства, заставляя обвинять себя в отсутствии силы воли.



