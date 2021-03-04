Как сделать сногсшибательный макияж на 8 марта: советует международный визажист YSL в Прибалтике Ирэн Чуприяновская

Главное, по мнению профессионала, сделать акцент на губы или на глаза. «Скорее всего, в поменявшемся мире губы будут закрыты маской, а это значит, что весь акцент мы переносим на глаза, - говорит Ирэн. - И здесь царствуют смоки айз почти во всех вариациях - от нежно-бежевого и мягкого до классического черного. Чтобы глаза выглядели по весеннему свежими, советую использовать неоновые цвета, синий, зелёный, оранжевый».

Чуприяновская указывает еще на одну популярную тенденцию - подводить глаза лайнером. Но это не толстые стрелки в духе 60-х, а изящно изогнутые линии, можно даже делать двойные. Не забывайте и про румяна розовых и персиковых оттенков - они придают свежесть лицу.

Румяна этих оттенков сделают кожу лица визуально более свежей ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees / Scanpix Baltics

«Нюдовый макияж актуален всегда. Но этой весной стоит добавить чуть больше цвета, ведь за зиму все так устали от серости. Чуть более яркие губы, чуть больше румян на яблочках щек и несколько слоев туши для ресниц. Макияж останется очень естественным, но станет более женственным. Запасаемся праймерами со светоотражающими частицами, корректорами, которые мгновенно убирают следы усталости и плохого сна с лица и идеально увлажняют лицо, - уверяет Ирэн. - рекомендую использовать флюиды - средства, обладающие ультралегкой гелевой текстурой».

Праздничная губная помада должна быть яркой - красной, ягодных цветов.

Эти два цвета губной помады подойдут каждой женщине ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees / Scanpix Baltics

Лайфхак от Ирэн Чуприяновской: нанесите на кожу тональный крем, предварительно смешав его с капелькой хайлайтера, используйте немного кремовых румян, а на веки положите тени с шиммером модного в сезоне цвета розового золота.



