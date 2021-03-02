Какие супы полезнее: объясняет специалист по правильному питанию

«Пусть они растительные (белки - Прим. ред.), там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, например, мясо. Оно может быть даже копченым, если это натуральный продукт и в нем нет никаких добавок», - сказала специалист по правильному питанию.

В чечевичном супе также много клетчатки, отметила Деккер. Нутрициолог считает, что такой вариант первого блюда хорошо подойдет для укрепления иммунитета. На второе место Ольга Деккер поставила овощной суп, приготовленный на мясном бульоне. В блюдо нутрициолог советует добавлять стручковую фасоль, кабачок и сельдерей. При таком наборе в супе будет присутствовать минимальный набор углеводов, но необходимое количество клетчатки, белков и жиров.

При желании мясной бульон можно заменить на рыбный. Для варки подойдет даже консервированная рыба в собственном соку.