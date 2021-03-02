Никаких смузи: что ест и как тренируется Ляйсан Утяшева, чтобы сохранить безупречную форму

Как часто вы тренируетесь? Какие виды тренировок ваши любимые?

Ляйсан Утяшева: Каждый день я делаю 15-минутную зарядку. Она включает бег или ходьбу, правильные приседания и одно базовое упражнение для спины. Grazia: сколько времени нужно, чтобы добиться идеально плоского живота — и насколько сложно его в таком виде поддерживать?Ляйсан Утяшева: Идеально плоский живот? А зачем он? Лучше мечтать о подтянутом, не перекачанном животике. Есть одно универсальное упражнение для идеального живота. Я его ранее показывала на своем Youtube-канале в выпуске с Еленой Темниковой. Очень рекомендую!

Как вы питаетесь? Можете описать свой примерный ежедневный рацион?

Ляйсан Утяшева: Привыкла к интервальному питанию по принципу 16/8. Утром выпиваю стакан воды комнатной температуры, далее - яйцо или яичница, тушеный шпинат с чесночком или творог с изюмом и курагой. Или овсянка, сэр! Через 15 минут после завтрака —кофе с лимоном. На обед обычно овощной суп или рыба на пару с овощами или черным рисом. Обязательное блюдо — салат из зелени и свежих овощей. Ужинаю, как правило, в 19.30-20.00, за 3-4 часа до сна. На ужин креветки или гречка, индейка или карпаччо из кабачка по моему рецепту.

Какие продукты вы не едите принципиально и советовали бы не есть другим?

Ляйсан Утяшева: Это хлеб. Отучила себя есть мучное, исключила продукты, содержащие глютен. Я также не ем жареное, не ем различные снэки, не пью газировку, пакетирование соки и свежевыжатый апельсиновый сок. В нем, как и в смузи, очень много сахара и совсем нет полезной мякоти.

Балуете ли вы себя калорийными блюдами, и если да, то каким?