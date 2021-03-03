Дорогой блонд: пять хитростей с волосами, которые должны знать все блондинки

Извечная проблема всех блондинок – как сохранить холодный оттенок волос, но при этом не пересушить волосы красками? «Домашний Очаг» нашел минимум 5 способов, которые помогут решить эти вопросы и выглядеть блондинкой на миллион. Проверьте себя, вы их знаете?

Фиолетовый шампунь – ваш лучший друг

Это то, что должно быть в арсенале каждой блондинки. Принцип его работы прост: фиолетовые, синие, красные пигменты, которые есть в его составе, по правилам колористики нейтрализуют желтый цвет. Желательно начать применять его с первых дней окрашивания в блонд, желтизну легче предотвратить, чем устранить. Докупите маски и кондиционер из той же линейки, что и ваш шампунь и применяйте их регулярно. Если у вас есть проблемы с ломкостью и желтым пигментом, вы, скорее всего, красили и обесцвечивали волосы, что делает их ломкими и сухими. Не забывайте постоянно питать и увлажнять.

Вашим волосам нужна термозащита

Следите за тем, чтобы утюжок или плойка не нагревались выше 180 градусов и всегда используйте термозащиту. Высокие температуры разрушают структуру волос и раскрывают поры, в которых легко образуется желтый пигмент. Живые и упругие волосы легче поддаются уходу, гладкая поверхность не позволяет посторонним оттенкам забиваться в поры и менять ваш любимый оттенок.

Избегайте масел

Масло для волос, конечно, хорошо, но только не для блондинок. Если делать ставку на уход, оно могло бы спасти от ломкости, но на чаше весов ваш цвет. Пигменты последнего вытесняются молекулами масла из волос за пару применений. Замените масло на спреи и концентраты для гладкости шевелюры. Работают они слабее, но не повреждают оттенок.

Вашим волосам нужна SPF-защита

Солнечные лучи очень быстро обесцвечивают и меняют цвет волос. За пару часов на пляже ваш платиновый блонд может выгореть в желтый, если не использовать SPF-защиту. Наносите специальный спрей перед тем, как выходить на солнце, а если купаетесь и ныряете, не забывайте обновлять. Словом, на летнее время защита от солнца должна поселиться в вашей сумочке.

Вашим волосам не нужна натуральная косметика