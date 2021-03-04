Посмотрите на цены одежды из коллекции эстонского дизайнера Лилли Яхило: Дольче и Габбана нервно курят в сторонке!

Яхило говорит, что коллекция создана на гребне второй волны коронавирусного нашествия, посему «излучает покой, баланс и тепло. Цветовая палитра - это нейтральные и природные цвета, покоряющие своим очарованием и освежающие душу».

Большая часть вещей пошита из натуральных тканей: здесь блузки из так называемого вечно мятого материала, костюмы из шелка-сырца и хлопка. Японская легкая хлопчатобумажная ткань пошла на почти невесомые платья в клетку.

Remo Tõnismäe

Ключевое слово коллекции - сочетаемость, многие вещи легко комбинируются между собой. «Северное лето нестабильно, поэтому я представила, как удобно и просто было бы стилизовать блузки-юбки-жакеты в соответствии с нашей погодой. Для меня очень вдохновляющим стало участие прошлым летом в симпозиуме по экологическому искусству TAKKK, где я анализировала философию и универсальность рабочей одежды советского времени, поэтому куртки и блузки в ретро-стиле родились в этой коллекцию. Это унисекс-изделия, что выражается в силуэте, и, например, в застежке спереди и обилии карманов. На платьях я сделала акцент на рукавах, что, я надеюсь, многим понравится», - уверяет Лилли Яхило.

Курточки, фасон которых навеян рабочей одеждой советского времени, прелестны. Конечно, ткань не грубая, а органза. Кажется, что и сейчас работники автомастерских носят нечто похожее. И этот парафраз униформы из прошлого у Лилли Яхило выглядит весьма гламурно и современно. Дизайнер заверила, что карманы, которые кажутся довольно-таки легкомысленными и легковесными, прочны и выдержат, как смеется Лили, даже молоток.