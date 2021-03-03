Ср, 3.03.2021
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Почему нельзя сидеть на столе и еще пять кухонных запретов

Незамужним нельзя сидеть на столе. Иначе девушки рискуют никогда не выйти замуж. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Есть общепринятые правила поведения, как вести себя на кухне: мыть руки перед едой, убирать посуду. А есть неписаные, но которые тоже неплохо было бы соблюдать, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Издавна люди верили, что вместе с нами в домах живут не только люди и питомцы, но и другие сущности — домовые и разные духи. Они оберегают нас, но только если люди не обижают эти сущности неподобающим поведением. Приметы гласят, что если нарушать правила, написанные народной мудростью, можно навлечь на себя множество разных несчастий. Wday.ru собрал список кухонных запретов — то, чего категорически нельзя здесь делать.

Сидеть на столе

 

К обеденному столу приметы предписывают относиться с максимальным уважением. Он всегда должен быть покрыт чистой скатертью, прибран. И на нем категорически нельзя сидеть, иначе проблем не оберешься. Если на стол усядется незамужняя девушка, быть ей вечной невестой — жениха она себе так и не найдет. Если сидеть на углу стола, то можно навлечь на себя венец безбрачия. Кроме того, приметы за сидение на столе грозят проблемами с деньгами и здоровьем. Вишенка на торте: удачи за такое поведение тоже можно лишиться.

Вообще, это просто неприлично, но у себя дома каждый сам себе барин.
 
Сметать крошки ладонью

В старину крошки вообще нельзя было выбрасывать просто так. Со всем уважением к еде все, что просыпалось на стол, собирали в скатерть и скармливали животным. Просто так не должно было пропасть ничего — что такое голод, многие знали не понаслышке. За смахивание крошек приметы грозят нищетой, семейными ссорами и скандалами. А вокруг того, кто смахивал крошки со стола, непременно начнут роиться сплетни и слухи. Вдобавок ко всему, сметая крошки ладонью, мы программируем дом на финансовые трудности. Ведь эта привычка — привычка бедняков.

Оставлять посуду на ночь

Эту привычку просто ненавидят домовые. Верный способ их разгневать — оставить в раковине грязную посуду на ночь или ножи на столе. За это хозяин дома жестоко отомстит: все в хозяйстве разладится. Битой посуды станет больше, техника начнет ломаться чаще, ссоры будут вспыхивать каждый день. Придется домового задабривать, чтобы он сменил гнев на милость. Впрочем, все эти проблемы легко решит посудомойка — можно зарядить ее работать на ночь, и никаких претензий у домового к вам не будет. Да и ночные тарифы на электричество ниже, чем дневные.

Считать деньги

 

Хранить деньги на кухне можно — это место считается одним из лучших, чтобы держать здесь запас наличных. Идеальное место для такой копилочки — на холодильнике. А вот считать деньги на кухне народная мудрость запрещает, как и класть деньги на обеденный стол считается очень плохой приметой. Примета гласит, что эти деньги вы просто проедите и ничего не останется.

Красить ногти

К уходу за собой приметы относятся благожелательно. Но всему свое место. Например, если девушка будет красить ногти у себя в спальне, то привлечет хорошего мужа и отличного любовника. А если на кухне, то муж попадется ленивый и бесхозяйственный. Кроме того, за маникюр за обеденным столом отомстит домовой: будет делать так, чтобы хозяйка получала побольше мелких бытовых травм, а еда, которую она готовит, будет невкусной.  

Класть подушку на стол

Это самая страшная примета. Она гласит, что если положить на стол подушку, жди в доме покойника. Вряд ли, конечно, кому-то придет в голову вообще тащить подушку на кухне. Но есть ведь и подушечки на стульях. Им тоже на столе не место.

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