Почему нельзя сидеть на столе и еще пять кухонных запретов

К обеденному столу приметы предписывают относиться с максимальным уважением. Он всегда должен быть покрыт чистой скатертью, прибран. И на нем категорически нельзя сидеть, иначе проблем не оберешься. Если на стол усядется незамужняя девушка, быть ей вечной невестой — жениха она себе так и не найдет. Если сидеть на углу стола, то можно навлечь на себя венец безбрачия. Кроме того, приметы за сидение на столе грозят проблемами с деньгами и здоровьем. Вишенка на торте: удачи за такое поведение тоже можно лишиться.

Вообще, это просто неприлично, но у себя дома каждый сам себе барин.

Сметать крошки ладонью

В старину крошки вообще нельзя было выбрасывать просто так. Со всем уважением к еде все, что просыпалось на стол, собирали в скатерть и скармливали животным. Просто так не должно было пропасть ничего — что такое голод, многие знали не понаслышке. За смахивание крошек приметы грозят нищетой, семейными ссорами и скандалами. А вокруг того, кто смахивал крошки со стола, непременно начнут роиться сплетни и слухи. Вдобавок ко всему, сметая крошки ладонью, мы программируем дом на финансовые трудности. Ведь эта привычка — привычка бедняков.

Оставлять посуду на ночь

Эту привычку просто ненавидят домовые. Верный способ их разгневать — оставить в раковине грязную посуду на ночь или ножи на столе. За это хозяин дома жестоко отомстит: все в хозяйстве разладится. Битой посуды станет больше, техника начнет ломаться чаще, ссоры будут вспыхивать каждый день. Придется домового задабривать, чтобы он сменил гнев на милость. Впрочем, все эти проблемы легко решит посудомойка — можно зарядить ее работать на ночь, и никаких претензий у домового к вам не будет. Да и ночные тарифы на электричество ниже, чем дневные.

Считать деньги