Какие фрукты опасны для фигуры?

Манго

Манго можно отнести к числу самых вкусных фруктов благодаря неповторимому аромату, сладости и сочности этих плодов. При этом они содержат так много сахара (примерно 25 грамм на 100 грамм продукта), что людям, следящим за своим весом, их лучше обходить стороной. Манго совершенно не подходит для тех, кто придерживается низкоуглеводной диеты. Если же отказаться от манго вы не можете, постарайтесь есть их в умеренных количествах и сочетать с ананасами и киви.

Черешня

Без этой ягоды трудно представить начало летнего сезона. Именно в это время, соскучившись по витаминам, мы набрасываемся на черешню, готовые поглощать ее килограммами. И это очень зря, ведь в одной черешне содержится порядка 18 грамм сахара, поэтому этот фрукт точно не подходит для тех, кто страдает от диабета и следит за своей фигурой. К недостаткам черешни можно отнести и то, что она провоцирует вздутие и газообразование.

Бананы

На третьем месте в нашем рейтинге находятся бананы. О том, что эти плоды очень калорийны знают даже те, кто не следит за своим весом. В бананах действительно много сахара, а еще в нем есть крахмал. Для тех, кто соблюдает диету этот фрукт не подходит совсем. Даже такая уловка, как «съесть до 12-ти дня», не поможет.

Лучше заменить банан яблоком или грейпфрутом. Но если отказаться от этого продукта вы все-таки не можете, делайте выбор в пользу менее зрелых плодов, так как чем сильнее созрел банан, тем больше в нем углеводов.

Кокос

Кокос используется сегодня в разных целях. Кто-то украшает кокосовой стружкой десерты, другие просто употребляют плоды в пищу. В любом случае, прежде чем проникнуться любовью к кокосу, нужно знать, что этот плод один из самых калорийных, так как содержит много жиров. Поэтому из него и делают при помощи холодного отжима нерафинированное масло, которое можно применять как в косметических целях, так и для полоскания рта.

Аюверда предлагает по утрам натощак полоскать рот маслом, чтобы избавиться от скверного дыхания и хронических заболеваний ротовой полости и горла. Кокосовое масло для этой цели подходит идеально. Дополнительный бонус — отбеливание зубов. На мой взгляд, это самое целесообразное использование кокоса, если вы не только следите за фигурой, но и печетесь о своем здоровье.

Виноград

Еще один высокоуглеводный фрукт — это виноград. Виноград также противопоказан диабетикам и тем, кто настроен на снижение веса. Помимо содержания сахара, виноград ведет к нарушениям в ЖКТ, среди которых наиболее часто встречаются метеоризм, газообразование и боли в животе.

Сухофрукты

Обычно сухофрукты и орехи рекомендуют в качестве перекуса между основными примами пищи. Сухофрукты являются неотъемлемой частью здорового питания, так как высушенные абрикосы, сливы, виноград, яблоки и груши содержат на порядок больше полезных веществ, чем свежие оригиналы. И вот тут легко стать жертвой заблуждения и вместо сброса веса получить его существенный набор.