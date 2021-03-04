Чт, 4.03.2021
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Запретный список: восемь продуктов с высоким содержанием глютена

Спагетти на вилке. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Сейчас это даже модно — сидеть на безглютеновой диете. Особенно рьяно ее продвигают звезды, стараясь сохранить вечную молодость, красоту и здоровье. Однако так ли уж вреден глютен, как принято считать?

Глютен — это название особого вида белков, которые содержатся в пшенице, ячмене, ржи. Другое его название — клейковина. Именно она позволяет тесту подниматься, придает выпечке приятную текстуру.

Как и любой другой белок, глютен способен вызвать аллергию, пишет wday.ru. Проявляется она не так ярко, как, например, реакция на цитрусовые: никакой сыпи, проблем с дыханием и прочих классических симптомов. Но вот дискомфорт в животе и нарушение способности организма усваивать полезные витамины и микроэлементы этот белок вызвать может. Те, у кого диагностирована непереносимость глютена, чаще болеют остеопорозом, артритом, сталкиваются с бесплодием и неврологическими проблемами.

Одна из разновидностей непереносимости глютена — целиакия. Это аутоиммунное заболевание, которое диагностируют у 1 процента населения планеты. Из-за него организм реагирует на глютен таким образом, что наносит вред сам себе. В основном страдает кишечник.  

Признаки непереносимости глютена

Те, у кого действительно есть аллергия на клейковину, часто страдают от болей в животе, диареи или запоров, дискомфорта в желудке, вздутия живота. Среди симптомов также встречаются сыпь на коже, потеря веса, анемия, усталость и депрессия.  

Определить непереносимость глютена может только врач. Но можно и попробовать провести несколько недель на безглютеновой диете, чтобы понять,  какую сторону изменится ваше самочувствие. Мы собрали список продуктов, в которых глютена больше всего — и, кстати, отказаться от некоторых из них стоит и просто ради здорового образа жизни.

1. Крупы

Раз уж у глютена зерновое происхождение, то приходится избегать круп, содержащих клейковину. Среди них:

пшеница (пшеничная, пшенная крупы тоже)

ячмень

рожь

манка

кус-кус

тритикале (гибрид пшеницы и ржи)

камут (зерна восточной пшеницы, выведенной в Египте)

фарро (сорт дикой пшеницы)

Содержится глютен и в полбе, которую еще называют спельтой. Но в ней, как говорят эксперты, глютен относительно нежный по степени воздействия на организм и легко усваивается.

А вот в овсе глютена нет. Но он может быть загрязнен клейковиной на производстве.

2. Хлеб, хлебобулочные изделия и печенье

Их обычно делают из пшеничной муки. В редких исключениях — из муки других видов. Поэтому всегда стоит прочитать этикетку или уточнить у продавца, из чего испечен хлебушек или батон. Чего точно стоит избегать: все виды хлеба: белый, цельнозерновой, картофельный, ржаной, на закваске, батоны, чиабаты и пр.

Лепешки: лаваш, пшеничные роллы, цельнозерновые лепешки, тортильи.

Печенье, крекеры, выпечка: булочки (в том числе для гамбургеров и хотдогов), круассаны, пирожки и пироги и т.д.

3. Соусы и маринады

В готовых соусах чего только нет — там и соли ударная доза, и сахара, и глютен вполне может быть. Особенно осторожными нужно быть с такими продуктами:

соевый соус

соус для барбекю

заправки для салатов и дрессинги

маринады

сливочные соусы

смеси специй

солодовый уксус

кетчуп

4. Кондитерские изделия

Тут все понятно — подавляющее большинство плюшек, пирожных, тортов, кексов и пончиков и прочих вкусностей делают на пшеничной муке тонкого помола. Клетчатка в пшенице при этом разрушается, а вот глютен остается. Исключением могут стать только те десерты, что вы делаете дома сами, без использования пшеничной или любой другой муки, содержащей клейковину.

5. Пшеничные макароны

«Только из твердых сортов пшеницы», — звучит гордо, но от глютена в составе не избавляет. Лапша, спагетти, ньокки, даже пельмени — все это содержит глютен. Как вариант, можно покупать рисовую или гречневую лапшу.

6. Снэки

Не все, но очень многие. Особенно, к слову, те, что принято считать здоровым перекусом — злаковые батончики и мюсли. Полно глютена в сухариках, чипсах, энергетических батончиках, а также в конфетах.

7. Напитки

Не все, но некоторые. В частности, пиво, в том числе безалкогольное, кофейные напитки, шоколадное молоко в тетрапаках.

8. Обработанные продукты

Тут речь даже не о колбасе и полуфабрикатах. В черном списке оказались:

плавленые сыры

консервированные супы и суповые смеси

готовые смеси для блинов, пудингов и десертов

некоторые виды мороженого

хлопья для завтрака

ароматизированный тофу

Картошка фри

«Чтобы понять, относитесь вы к категории людей с целиакией, аллергией на глютен, или нет, можно провести генетическую экспертизу, которая поможет понять, насколько глютеносодержащие продукты представляют для вас опасность, или сесть на диету примерно на месяц, исключив потенциально вредные для вашего организма продукты. Если на фоне этой диеты вы заметите улучшение самочувствия, то вам придется, скорее всего, соблюдать ее и дальше».


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