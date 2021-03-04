Запретный список: восемь продуктов с высоким содержанием глютена

Глютен — это название особого вида белков, которые содержатся в пшенице, ячмене, ржи. Другое его название — клейковина. Именно она позволяет тесту подниматься, придает выпечке приятную текстуру.

Как и любой другой белок, глютен способен вызвать аллергию, пишет wday.ru. Проявляется она не так ярко, как, например, реакция на цитрусовые: никакой сыпи, проблем с дыханием и прочих классических симптомов. Но вот дискомфорт в животе и нарушение способности организма усваивать полезные витамины и микроэлементы этот белок вызвать может. Те, у кого диагностирована непереносимость глютена, чаще болеют остеопорозом, артритом, сталкиваются с бесплодием и неврологическими проблемами.

Одна из разновидностей непереносимости глютена — целиакия. Это аутоиммунное заболевание, которое диагностируют у 1 процента населения планеты. Из-за него организм реагирует на глютен таким образом, что наносит вред сам себе. В основном страдает кишечник.

Признаки непереносимости глютена

Те, у кого действительно есть аллергия на клейковину, часто страдают от болей в животе, диареи или запоров, дискомфорта в желудке, вздутия живота. Среди симптомов также встречаются сыпь на коже, потеря веса, анемия, усталость и депрессия.

Определить непереносимость глютена может только врач. Но можно и попробовать провести несколько недель на безглютеновой диете, чтобы понять, какую сторону изменится ваше самочувствие. Мы собрали список продуктов, в которых глютена больше всего — и, кстати, отказаться от некоторых из них стоит и просто ради здорового образа жизни.

1. Крупы

Раз уж у глютена зерновое происхождение, то приходится избегать круп, содержащих клейковину. Среди них:

пшеница (пшеничная, пшенная крупы тоже)

ячмень

рожь

манка

кус-кус

тритикале (гибрид пшеницы и ржи)

камут (зерна восточной пшеницы, выведенной в Египте)

фарро (сорт дикой пшеницы)

Содержится глютен и в полбе, которую еще называют спельтой. Но в ней, как говорят эксперты, глютен относительно нежный по степени воздействия на организм и легко усваивается.

А вот в овсе глютена нет. Но он может быть загрязнен клейковиной на производстве.

2. Хлеб, хлебобулочные изделия и печенье

Их обычно делают из пшеничной муки. В редких исключениях — из муки других видов. Поэтому всегда стоит прочитать этикетку или уточнить у продавца, из чего испечен хлебушек или батон. Чего точно стоит избегать: все виды хлеба: белый, цельнозерновой, картофельный, ржаной, на закваске, батоны, чиабаты и пр.

Лепешки: лаваш, пшеничные роллы, цельнозерновые лепешки, тортильи.

Печенье, крекеры, выпечка: булочки (в том числе для гамбургеров и хотдогов), круассаны, пирожки и пироги и т.д.

3. Соусы и маринады

В готовых соусах чего только нет — там и соли ударная доза, и сахара, и глютен вполне может быть. Особенно осторожными нужно быть с такими продуктами:

соевый соус

соус для барбекю

заправки для салатов и дрессинги