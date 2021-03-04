Удлиняем шею и скрываем живот: как выбрать идеальную водолазку

Водолазка — это базовая и абсолютно незаменимая вещь в гардеробе каждой женщины. Однако выбрать водолазку не так просто, как может показаться на первый взгляд. Lady.mail.ru рассказывает, как правильно выбирать водолазку, на что обратить внимание, как подобрать подходящий цвет и с чем сочетать ее в твоем образе.

Как выбрать водолазку

Первое (и самое важное) — выбирай водолазку из плотного материала. Важно, чтобы она не была прозрачной. Водолазка из тонкой ткани может подчеркнуть все недостатки твоей фигуры.

Швы водолазки не только должны быть хорошо выполнены, но и находиться в правильном месте. Если у водолазки реглан или спущенное плечо — она визуально увеличит плечи.

Обязательно примерь водолазку. Этот элемент гардероба универсален и сидит на всех по-разному. Водолазка не должна слишком обтягивать или, наоборот, висеть, образовывать складки и сковывать твои движения. Попробуй поднять руки, развести их в стороны, наклониться, присесть.

Коррекция фигуры

Обрати внимание на длину изделия. Существуют разные модели водолазок, которые носятся: навыпуск, под заправку и даже с поясом. Водолазка под заправку не должна быть слишком короткой, чтобы она не вылезала при ходьбе или когда ты присаживаешься. Удлиненная водолазка навыпуск поможет скрыть живот, а короткая — удлинить ноги.

Остерегайся слишком длинного ворота. Стилисты советуют выбирать его только в том случае, если у тебя достаточно длинная шея и четкий овал лица. В противном случае тело будет выглядеть непропорциональным, а лицо может казаться более круглым.

Также высокий воротник подчеркнет второй подбородок, если у тебя есть хотя бы намек на него. Чтобы визуально вытянуть шею и сузить лицо — добавь аксессуары.

Если ты не хочешь особо акцентировать внимание на своей фигуре — выбери свободную водолазку, которая скроет все изъяны и будет смотреться современно.

Посмотри на состав ткани — стилисты рекомендуют выбирать те модели, соотношение синтетических и натуральных тканей в которых максимум 20:80. Полностью синтетические кофты будут плохо сидеть и дешевить весь образ. Также не забывай о том, что на одежде могут образоваться катышки. Зачастую эту «склонность» можно заметить даже в магазине, и от покупки таких водолазок лучше воздержаться.

Как выбрать размер водолазки

Как мы писали выше, очень важно правильно подобрать размер водолазки. В общем виде это обхват груди, разделенный на 2. Но при выборе размера также важно учитывать ткань, из которой выполнено изделие.