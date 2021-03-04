Удлиняем шею и скрываем живот: как выбрать идеальную водолазку
Полный гид по выбору самого универсального предмета гардероба для весны.
Полный гид по выбору самого универсального предмета гардероба для весны.
Водолазка — это базовая и абсолютно незаменимая вещь в гардеробе каждой женщины. Однако выбрать водолазку не так просто, как может показаться на первый взгляд. Lady.mail.ru рассказывает, как правильно выбирать водолазку, на что обратить внимание, как подобрать подходящий цвет и с чем сочетать ее в твоем образе.
Как выбрать водолазку
Первое (и самое важное) — выбирай водолазку из плотного материала. Важно, чтобы она не была прозрачной. Водолазка из тонкой ткани может подчеркнуть все недостатки твоей фигуры.
Швы водолазки не только должны быть хорошо выполнены, но и находиться в правильном месте. Если у водолазки реглан или спущенное плечо — она визуально увеличит плечи.
Обязательно примерь водолазку. Этот элемент гардероба универсален и сидит на всех по-разному. Водолазка не должна слишком обтягивать или, наоборот, висеть, образовывать складки и сковывать твои движения. Попробуй поднять руки, развести их в стороны, наклониться, присесть.
Коррекция фигуры
Обрати внимание на длину изделия. Существуют разные модели водолазок, которые носятся: навыпуск, под заправку и даже с поясом. Водолазка под заправку не должна быть слишком короткой, чтобы она не вылезала при ходьбе или когда ты присаживаешься. Удлиненная водолазка навыпуск поможет скрыть живот, а короткая — удлинить ноги.
Остерегайся слишком длинного ворота. Стилисты советуют выбирать его только в том случае, если у тебя достаточно длинная шея и четкий овал лица. В противном случае тело будет выглядеть непропорциональным, а лицо может казаться более круглым.
Также высокий воротник подчеркнет второй подбородок, если у тебя есть хотя бы намек на него. Чтобы визуально вытянуть шею и сузить лицо — добавь аксессуары.
Если ты не хочешь особо акцентировать внимание на своей фигуре — выбери свободную водолазку, которая скроет все изъяны и будет смотреться современно.
Посмотри на состав ткани — стилисты рекомендуют выбирать те модели, соотношение синтетических и натуральных тканей в которых максимум 20:80. Полностью синтетические кофты будут плохо сидеть и дешевить весь образ. Также не забывай о том, что на одежде могут образоваться катышки. Зачастую эту «склонность» можно заметить даже в магазине, и от покупки таких водолазок лучше воздержаться.
Как выбрать размер водолазки
Как мы писали выше, очень важно правильно подобрать размер водолазки. В общем виде это обхват груди, разделенный на 2. Но при выборе размера также важно учитывать ткань, из которой выполнено изделие.
При покупке водолазки из эластичного трикотажа следует обхват груди разделить на 2 и затем отнять 3-4 сантиметра. Если объем груди 90 сантиметров, следует взять 42-й размер изделия (90:2=45, 45-3=42). При покупке изделия из высокоэластичного трикотажа нужно сделать то же самое и отнять 6-8 см. При том же обхвате груди 90 сантиметров, на тебя хорошо сядет 40-й размер (90:2=45, 45-6=39, выбираем ближайшее значение из размерного ряда).
Какого цвета водолазку лучше выбрать
При выборе цвета водолазки помни, что она обрамляет твое лицо (поскольку находится к нему очень близко), поэтому в первую очередь ты должна нравиться себе в водолазке. Не забудь заранее подумать, как ты будешь сочетать ее с другими элементами своего гардероба.
Конечно, существуют нейтральные цвета, которые подойдут практически всем девушкам. Принято считать, что база — это черный и белый цвет, но это далеко не так.
Темно-синий цвет — отличная альтернатива черному. Он смотрится более нежно, чем черный. Подойдет девушкам с любым цветом глаз и волос, а также будет отлично смотреться на женщинах старшего возраста и визуально омолаживать их.
Серый цвет. Главное в этом цвете — найти свой оттенок. При выборе правильного, серый цвет смотрится очень благородно и сдержанно. Он сочетается со всеми другими цветами, поэтому серая водолазка послужит отличным дополнением твоего гардероба.
Коричневый цвет. Очень многогранен — от темно-шоколадного до цвета карамели.
Нюдовый цвет (бежевый, слоновая кость, светло-розовый). Все нюдовые цвета тоже считаются базовыми и идут всем. Но при выборе водолазки бежевого цвета нужно быть осторожной — водолазка должна быть заметной, чтобы ты не выглядела обнаженной.
Темные оттенки красного. Красные цвета на удивление благородны и изящны. Но стоит с осторожностью отнестись к ним, если есть покраснения на лице или близко расположенные сосуды — столь яркий оттенок лишь привлечет внимание к проблемным зонам.
С чем носить водолазку
Водолазка — это база твоего гардероба, поэтому ты можешь носить ее практически со всеми элементами одежды.
Самое простое сочетание — водолазка + джинсы. Если водолазка обтягивающая, то низ лучше выбрать свободного фасона.
Чуть более интересный образ — водолазка + рубашка. Лучше всего выбирать рубашку контрастного к водолазке цвета. Если хочешь сделать образ более сдержанным, обрати внимание на рубашки приглушенных цветов, а если хочешь создать более яркий лук — можешь выбрать рубашку яркого цвета или с орнаментом.
Водолазка + костюм. Обычно костюмы носят с блузками и рубашками, но вариант с водолазкой ничем не хуже. Такой образ будет выглядеть намного престижнее, чем костюм с футболкой или топом. В данном образе можно использовать обтягивающие и немного просвечивающие водолазки, если при этом не будет видно белья (например, если костюм застегнут).
Водолазка + платье или сарафан. В холодное время года можно носить летние вещи, если вниз надевать что-то теплое. Идеально для этого подойдет водолазка и теплые колготки.
Водолазка + комбинезон. Также водолазка идеально дополняет (и утепляет) комбинезон. Причем любой — от джинсового до классического офисного.
Водолазка + кардиган. Это идеальное сочетание как для холодной зимы (под пуховик), так и для теплой осени (когда мы наконец-то выберемся из оков зимних вещей).
Водолазка + корсет. Это отличное сочетание для того, чтобы еще больше подчеркнуть свою фигуру и разнообразить свой повседневный образ.