В МОДЕ НЕОПРЯТНОСТЬ ⟩ Весенние тренды 2021: модные рекомендации от стилиста Влада Лисовца

Эксперт моды и стилист Владислав Лисовец рассказал eg.ru об основных тенденциях сезона. Из каких цветов составить свой гардероб этой весной? На что обратить внимание при выборе одежды и аксессуаров? Что уже давно кануло в Лету? Какая прическа сейчас в тренде? Ответы на все эти вопросы вы точно найдете здесь.

— Какой цвет будет пользоваться популярностью этой весной?

- На самом деле, сложно определить один цвет. Очень много розового, очень много. Также присутствуют оранжевый и голубой. Это основные цвета, которые отражают весну и лето. На самом деле есть и горчичный, и коричневый, и рыжий, все оттенки бежевого. Вот такая палитра 70-х тоже абсолютный тренд.

— А что-то повлияло на появление именно таких цветов? Или всегда весной они в ходу?

— Нет. Просто постепенно в моду входят 70-е. И, соответственно, цветовая гамма 70-х, этнический принт все больше и больше встречаются в коллекциях. Кстати, джинса — это тоже как раз тренд 70-х. Комбинезоны, платья, плащи… Рубашка по фигуре, а сверху объемная джинсовая куртка или плащ. Все это тоже абсолютный тренд.

— Какие фасоны одежды будут актуальны для мужчин, а какие — для женщин?

— У мужчин, так же как и у женщин, — более прямые, широкие брюки. Появляется клеш. Также распространены приталенные пиджаки, больше подчеркивается силуэтный образ. У мужчин это, наверное, самые серьезные изменения, когда в моде и 90-е, и 70-е. Ровно пополам. Та же самая история и у женщин: принты 70-х, крой, приталенные плащи с поясом, прически 70-х. Это то, что сейчас номер один.

— Вы упомянули прически. Какие стрижки будут в тренде в этом сезоне?

— Больше обросшие. Стилистика 70-х — это такая неопрятная голова, кудрявые волосы, но только не очень длинные. Средняя длина, неопрятные кудри и челка и у мужчин, и у женщин — это то, что сейчас в тренде. Важно, что все стрижки удлиненные. Даже если короткая стрижка, она все равно не суперкороткая. Поэтому ни в коем случае мужчинам не стоит брить виски. Барберские истории ушли в прошлое. Сейчас это выглядит очень провинциально, немодно.

— А какие аксессуары стоит подобрать в этом сезоне? Чем лучше дополнить образ?

— Вот здесь надо смотреть, в какой стилистике вы одеваетесь, потому что просто покупать аксессуары было бы совсем неправильно. Если вы чаще носите одежду оверсайз, то, конечно, это крупная бижутерия, тяжелые клипсы, цепи, большие кольца, причем разные, на руках. Если вы все-таки больше в стилистике 70-х, то это какие-то минималистичные пластиковые и железные украшения.

Очки стоит выбирать пластиковые, большие, «тяжелые». В то же время очки из 90-х тоже имеют место быть. Сейчас мы находимся на стыке, поэтому этой весной и этим летом, в принципе, уместно и то и другое. Но только опять же надо учитывать стилистику. Если вы носите принты, если вы в «клешах», то, конечно, очки должны быть более крупные, пластиковые, может, из прозрачного пластика. Если вы все-таки носите плащи оверсайз, широкие брюки в пол и грубую обувь, то очки должны быть более «хищными».

На самом деле, мода настолько яркая, что, наверное, не стоит перебарщивать с аксессуарами, дабы это не выглядело слишком «нарядно». Потому что «наряжаться», именно в плохом смысле этого слова, — это всегда выглядит не очень интересно. Лучше делать акцент на силуэт, на плечи, на интересные приталенные плащи, на клетку или полоску, на принты, которые тоже можно миксовать между собой.

— Есть ли какие-то антитренды сезона? От чего стоит отказаться этой весной?

— Наверное, это будет тяжело сделать. Например, совсем укороченные брюки имеют место быть, но их стало уже слишком много. И сейчас это уже не на пике. Однако нельзя сказать, что от них надо отказываться. Вот «скинни» не совсем актуально выглядят. Джинсы «скинни», брюки «скинни», куртки «в облипку», блузки… Обо всем, что из 2000-х, лучше точно забыть. И рюкзаки тоже надо забывать. Сейчас в тренде сумки-шоперы, объемные базарные и рыночные сумки.



