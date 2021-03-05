«Дико полнит»: Хромченко назвала тренд, который могут позволить себе только хрупкие женщины

Этот популярный тренд, конечно, в основном прерогатива женщин очень стройных, очень астеничных, вроде нашей сегодняшней героини, потому что такая ткань дико полнит. Если вам хочется такую обновку, это нужно знать и понимать, чтобы потом вы не расстраивались. Предупрежден — значит, вооружен,