Чт, 4.03.2021
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Виноват шампунь? Почему не стоит так часто мыть голову

Женщина моет волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Так бывает: купишь классный шампунь, волосы лежат отлично... Но мыть их нужно каждый второй день. Если вы попали в этот замкнутый круг, прочитайте статью «Домашнего Очага».

У нас прочно засело в голове, что для поддержания красоты и чистоты надо делать больше. Использовать больше шампуня, больше масок, больше сывороток. Мы слышим это в рекламе средств, читаем на этикетке. Разбираемся, действительно ли нужен ли этот бьюти-максимализм?

Как часто нужно мыть голову?

Есть распространенный миф о том, что голову нужно мыть каждый день. Цель шампуня — избавить волосы от запаха, средств для укладки, пота или жира. При нормальной коже головы, волосы начинают жирниться к концу второго дня после мытья. Если вы замечаете, что это происходит раньше при нормальном ритме дня - это к трихологу. Он поможет отрегулировать активность сальных желез. 

Многие аргументируют ежедневное мытье тем, что мы умываем лицо и руки каждый день. Но уровень pH и барьерная функция кожи головы и лица отличаются. К тому же, щадящие составы, которые применяются в гелях для умывания, не могут смыть грязь с волос, потому и составляющие даже в деликатных шампунях более агрессивные. Самый верный способ - не мойте голову сразу, как увидите, что прическа слегка опала. Подождите пока реально не увидите жирные корни.

Как правильно мыть голову: техника

В Интернете есть популярная схема мытья головы, которая советует применять шампунь дважды. Считается, что в первый подход вы смываете грязь, а во второй доводите до «скрипа», очищая от жира. Во-первых, хороший шампунь смывает все за один подход, во-вторых — жир на коже головы выполняет важную и нужную функцию. Сальные железа работают, чтобы защищать кожу от пересушивая и питают луковицы волос для нормального роста. Если вы пересушите кожу, то перхоть и зуд не заставят себя ждать. И восстановить нормальную работу сальных желез будет не так-то просто.
 
Зачем нам масло для очищения?
 
Очищение и мытье не синонимы. Шампунь — это удаление пыли и грязи с помощью моющего средства, а при очищении можно сделать то же самое другим способом.  Например, есть специальные масла для кожи головы, которые наносятся на волосы до мытья. Кажется странным, что для очищения применяется масло, но это эфирные масла, которые испаряются и убирают жир. Смысл средства в том, что оно создает защитную пленку на коже головы, которое бережет кожу от агрессивных ПАВ шампуня и готовит к деликатному мытью.
 
Есть люди, которые осознанно отказываются от частого мытья волос шампунем. Прочитайте про кудрявый метод. Вьющиеся волосы очень пористые по природе, шампунь превращает их огромный одуванчик. Адепты кудрявого метода сначала наносят на сухие волосы кондиционер и потом смывают его обычной водой — это называется ковошинг. Но ковошинг не предполагает полного отказа от шампуня, он применяется раз в неделю исключительно для очищения кожи головы. 


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