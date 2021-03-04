Виноват шампунь? Почему не стоит так часто мыть голову
Так бывает: купишь классный шампунь, волосы лежат отлично... Но мыть их нужно каждый второй день. Если вы попали в этот замкнутый круг, прочитайте статью «Домашнего Очага».
Так бывает: купишь классный шампунь, волосы лежат отлично... Но мыть их нужно каждый второй день. Если вы попали в этот замкнутый круг, прочитайте статью «Домашнего Очага».
У нас прочно засело в голове, что для поддержания красоты и чистоты надо делать больше. Использовать больше шампуня, больше масок, больше сывороток. Мы слышим это в рекламе средств, читаем на этикетке. Разбираемся, действительно ли нужен ли этот бьюти-максимализм?
Как часто нужно мыть голову?
Есть распространенный миф о том, что голову нужно мыть каждый день. Цель шампуня — избавить волосы от запаха, средств для укладки, пота или жира. При нормальной коже головы, волосы начинают жирниться к концу второго дня после мытья. Если вы замечаете, что это происходит раньше при нормальном ритме дня - это к трихологу. Он поможет отрегулировать активность сальных желез.
Многие аргументируют ежедневное мытье тем, что мы умываем лицо и руки каждый день. Но уровень pH и барьерная функция кожи головы и лица отличаются. К тому же, щадящие составы, которые применяются в гелях для умывания, не могут смыть грязь с волос, потому и составляющие даже в деликатных шампунях более агрессивные. Самый верный способ - не мойте голову сразу, как увидите, что прическа слегка опала. Подождите пока реально не увидите жирные корни.
Как правильно мыть голову: техника