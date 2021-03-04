Чем можно заменить кофе: пять полезных альтернатив

Нутрициолог, консультант по вопросам диетологии и управления здоровьем Вера Паламарь назвала 5 полезных альтернатив и поделилась рецептами чая матча, золотого молока и чая ройбуш.

Почему нужно искать альтернативу кофе?

Хотя кофе сам по себе обладает множеством полезных для здоровья свойств, он подходит не всем. Выяснить, так ли это, можно у врача или диетолога. К счастью, существует много других альтернатив, которые обладают такими преимуществами, которых нет у кофе, 1

– говорит Вера Паламарь.

Если вы ищете здоровую альтернативу кофе, стоит попробовать следующие напитки:

Кофе из цикория

По вкусу он очень похож на кофе, но не содержит кофеина. Это также богатый источник инулина. Эта растворимая клетчатка может способствовать пищеварению и поддерживать здоровье кишечника, способствуя росту полезных бактерий, в первую очередь – бифидобактерий и лактобацилл.

Кроме того, он может обладать желчегонными свойствами, что полезно для переваривания жиров.

Заваривайте порошок цикория, как обычный кофе – в кофеварке с фильтром, френч-прессе или кофеварке эспрессо.

Чай матча

Матча – это вид зеленого чая, который получают путем обработки паром, сушки и измельчения листьев растения Camellia sinensis в мелкий порошок.

В отличие от завариваемого зеленого чая, вы потребляете весь лист. По этой причине вы получаете гораздо более концентрированный источник антиоксидантов.

Многие из предлагаемых преимуществ матча приписываются антиоксиданту EGCg. Например, исследования показывают, что регулярное употребление этого напитка может снизить риск высокого кровяного давления, ускорить процессы снижения веса и жировых отложений, а также снизить риск развития диабета второго типа.

Как приготовить чай матча?

Просейте 1-2 ч. л. порошка матча в керамическую посуду, используя мелкое сито

Добавьте горячую, но не кипящую воду – температура воды должна быть около 70-75° C

Медленно перемешайте, пока порошок не растворится, затем лучше взбить.

Чай готов, когда образуется легкая пена.

Так же можно приготовить матча-латте. Для этого нужно смешать растворенный в горячей воде порошок матча с чашкой подогретого животного или растительного молока, а затем взбить в блендере.

Поскольку вы потребляете цельный лист, матча обычно содержит больше кофеина, чем обычный сваренный зеленый чай, а иногда и больше, чем кофе.

Золотое молоко

Золотое молоко – это насыщенный заменитель кофе без кофеина. Этот теплый напиток содержит бодрящие специи, такие как имбирь, корица, куркума и черный перец. Другие распространенные добавки включают кардамон, ваниль и мед.

Куркума не только придает напитку красивый золотистый цвет, но и обладает мощными противовоспалительными свойствами благодаря сильному химическому составу куркумина.

Как приготовить золотое молоко?