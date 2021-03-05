Как в СССР людей за пару лет приучили носить трусы

Модный приговор советских властей изменил отношение к нижнему белью и сделал привычным то, что долгое время считалось неприличным.

Трусы: история одной вещи

Такая пикантная деталь гардероба как трусики не всегда выглядела столь изящно. То, как невзрачные и безразмерные панталоны неожиданно превратились в «элегантные шорты», можно отследить на примере белья советского периода.

С наступлением 20-х годов XX века пышные панталоны уходят в прошлое. Длинные юбки стали короче, поэтому носить такое белье было «не комильфо». На смену этому предмету туалета пришли трусики длиной до середины бедра, больше напоминающие пляжные шорты. Женщинам того времени предлагалось два варианта белья: летний и зимний из более плотной ткани. Эта модель белья просуществовала до конца 50-х. С этими «трусиками» связана интересная история, когда актер Ив Монтан в 1956 году решил удивить французскую общественность выставкой советских голубых панталон. Иностранцы, мягко говоря, были шокированы бельем гражданок СССР. Такая необычная модель оправдывалась отсутствием на тот момент в продаже колготок.

Трусы-слипы более привычной формы с вырезом до середины бедра появились только в 60-х, и постепенно сменили укороченные панталоны.

Ближе к 70-м годам советская промышленность начинает выпускать синтетические трусики и купальники, которые по-прежнему остаются невзрачными и повседневными. Люди, у которых был «блат», стремились достать заграничное белье, отличающееся красочностью и носкостью. Находчивые гражданки заказывали пошив в ателье. Имея красивый материал и кружево, можно было стать обладательницей комплектов ничуть не хуже западных.

Как трусики стали униформой?

Утонченный образ советской женщины далек от современного представления этого термина. И причина этому – идеологическая направленность государства. Женщина в СССР должна была совмещать сразу несколько ролей: рабочей, верной соратницы, спортсменки-комсомолки, матери и хозяйки. О том, что она также могла быть объектом вожделения, не шло и речи, о чем напоминал ассортимент продукции магазинов.

Эволюция в советской женской моде произошла вместе со становлением культа здорового образа жизни и сменой приоритетов. В дореволюционном периоде основными задачами женщины были ведение быта и забота о семье. Исключения, конечно, существовали, но были редкостью. Чаще хозяйки выбирали простую и удобную одежду. Наши бабушки еще помнят комбинации разной длины, которые носили под повседневными платьями поверх трусов и лифчика. Кстати, такое белье производилось вплоть до начала 90-х годов.

Социалистический строй требовал от женщин большего. Помимо ключевых функций, особое значение отводилось их физической культуре. Промышленность СССР не сразу сориентировалась в изменившихся модных тенденциях и сильно отставала от западного производства. У девушек и женщин, желавших заниматься спортом, попросту не осталось другого выхода, как раздеться. Так спортивной формой унисекс стали обычные трусы-шортики и майки. Популяризация ЗОЖ в стране сделала нормой присутствие людей в такой одежде на улицах. Позднее в городах Советского Союза шествия физкультурниц, гордо шагающих в белье, призывали населения следовать их примеру.