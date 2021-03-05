Можно ли от этого забеременеть: семь вопросов, ответы на которые хотят знать все

...от воды?

Cекс в воде — это все еще секс. Так что не важно, занимаетесь вы им в ванной или в океане, риск забеременеть (и, кстати, что-нибудь подхватить) сохраняется. Значит ли это, можно забеременеть и в том случае, если кто-то эякулирует в бассейне, а ты проплываешь мимо. Ну, сильно теоретически такое возможно. Однако ученые и врачи сходятся во мнении, что для этого нужен достаточно близкий физический контакт, который ты не сможешь не заметить. Не говоря уже о том, что хлорированная вода бассейна не очень подходит для выживаемости сперматозоидов.

...во время месячных?

В женском цикле нет такого времени, когда забеременеть невозможно. И хотя в нем действительно существуют периоды, когда риск минимален (это как раз во время месячных и сразу после них), если вы не используете контрацептивы, нужно быть готовыми к определенному результату. И, кстати, если один раз повезло, вовсе не обязательно повезет в следующий.

...от предсеменной жидкости?

Когда мужчина возбужден, прежде чем полноценно эякулировать, он начинает выделять предсеменную жидкость. Но разные названия субстанций вовсе не говорят о том, что она менее опасна в смысле беременности. Хотя, в отличие от спермы, в одной «порции» которой может содержаться до 300 миллионов сперматозоидов, предсеменная жидкость содержит тысячи, они там в любом случае есть. А это значит, встреча с твоей яйцеклеткой тоже может случиться.

...от пальцев?

Здесь, опять же, важно понимать, что на пальцах мужчины может сохраниться предсеменная жидкость или сперма. И ты уже знаешь, сколько там содержится сперматозоидов. А сейчас нужно узнать еще кое-что: в женском теле сперматозоиды могут выживать до пяти дней, так что время как следует закрепиться у них определенно будет. Получается, ответ такой: от абсолютно чистых пальцев ты не забеременеешь, но когда вам хорошо, отследить такие моменты может быть проблематично.

...от бесплодного мужчины?

Диагноз «бесплодие» — не приговор. Сегодня он успешно лечится с помощью как классической терапии, так и вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО или ИКСИ). А если есть тяжелый фактор мужского бесплодия, когда получить качественные сперматозоиды обычным путем нельзя, врачи применяют метод биопсии яичка, из ткани которого потом и получают нужный материал. Поэтому нет ничего невозможного.

...без проникновения?

И снова возвращаемся к возможности сохранения биологической жидкости мужчины на коже, пальцах и чем угодно еще. Даже если вы просто «потретесь» друг об друга, сперматозоиды могут остаться где-то рядом с влагалищем. И это значительно увеличивает риски, если вспомнить (повторение — мать учения) о об их впечатляющем «сроке годности».

...от поцелуя?