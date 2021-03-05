Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 марта

В марте не будет ретроградных планет, которые могли бы помешать успеху, однако порой события все равно могут оказаться непредсказуемыми. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прекрасной половине человечества прислушаться к советам астрологов, чтобы в жизни не было места разочарованиям, все мечты сбывались и происходили лишь приятные перемены.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют не останавливаться и упорно идти к поставленным целям. Эта неделя будет благоприятна для привлечения в жизнь финансовой независимости и перемен. Женщины этого знака смогут изменить имидж, чтобы почувствовать себя увереннее и с легкостью завоевывать внимание окружения. Энергетика звезд и планет подарит шанс навести порядок в жизни, и для этого Овнам важно осознавать ответственность и отказаться от авантюр.

Женщина-Телец

Астрологи рекомендуют женщинам-Тельцам настроиться на получение новых знаний, которые помогут открыть новые горизонты и познакомиться с интересными людьми. Усилить обаяние помогут ежедневные аффирмации, а привлечь удачу получится, если гнать прочь грустные мысли. Представительницам этого знака важно помнить и о том, что привлечь желаемое на этой неделе получится, если не торопиться и подмечать детали.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам на второй неделе марта улыбнется удача. Энергетика звезд и планет будет помогать осуществлять задуманное, появится время на преображение, как внутреннее, так и внешнее. Астрологи рекомендуют Близнецам позаботиться о хорошем настроении, которое поможет преодолеть временные трудности, настроиться на успех и привлечь в жизнь благополучные перемены.

Женщина-Рак

Дамы-Раки будут чувствовать подъем творческой энергии, и астрологи рекомендуют им развивать свои скрытые способности, чтобы расширить горизонты. В деловой среде потребуется осторожность: есть риск быть обманутыми, поэтому нельзя спешить во время заключения сделок и финансовых операций. Отношения в семье будут гармоничными, если находить компромиссные решения и обходить стороной конфликтные ситуации.

Женщина-Лев

Вторая неделя марта принесет Львицам перемены. Астрологи рекомендуют женщинам этого знака настроиться на успех, чтобы привлечь желаемое силой мысли, а также не бояться менять жизнь к лучшему, даже если для этого потребуются усилия. Настойчивость, честность и уверенность в своих силах помогут женщинам-Львам не только обрести твердую опору, но и привлечь благополучные перемены.

Женщина-Дева

Девам астрологи рекомендуют начать понедельник с привлечения в жизнь удачи. Не будут лишними и талисманы, которые помогут защититься от негатива со стороны недоброжелателей. Эта неделя пройдет успешно, если верить в свои силы и не зацикливаться на досадных промахах. Женщины этого знака смогут обрести счастье, и для этого важно преодолевать препятствия, а не пытаться обойти их стороной.

Женщина-Весы