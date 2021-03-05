Десять правил семейной жизни, которые осчастливят любого мужчину

Правило 1

Не пытайтесь манипулировать мужем, используя один и тот же прием на протяжении 10 лет. Придумывайте новые, удивляйте его.

Мужчин больше всего радуют женщины, которые ведут себя нелогично, нестандартно. Где-то можно слабость проявить, где-то беспомощность, где-то пошутить, где-то нахмуриться. Старайтесь быть разной.

Правило 2

Не вспоминайте своих бывших, не смотрите на чужих, не давайте себе почвы для сомнений в сделанном выборе.

Если вы будете постоянно вспоминать своих бывших, заинтересованно рассматривать посторонних мужчин, вы будете постепенно разрушать свое чувство к мужу. Здоровая психика — это когда вы выбрали своего человека и все ваше сексуальное желание, ваше сердце и ваш мозг направлены на него.

Правило 3