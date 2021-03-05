Пт, 5.03.2021
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Десять правил семейной жизни, которые осчастливят любого мужчину

Соблазн. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

У сказок всегда счастливый конец, а вот в реальной жизни нет. Свадьба – это только начало тернистого опасного пути, на котором каждый шаг может привести либо к любви и гармонии, либо к слезам и разочарованию, пишет wday.ru.

Многие женщины допускают самые опрометчивые поступки именно в начале семейной жизни: нагрубила, забыла, сделала по-своему, оскорбила. И уже через два-три года супруги решают, что не подходят друг другу. Но так ли это на самом деле? Психолог Екатерина Федорова считает, что просто стоит научиться слушать и слышать.

Правило 1

Не пытайтесь манипулировать мужем, используя один и тот же прием на протяжении 10 лет. Придумывайте новые, удивляйте его.

Мужчин больше всего радуют женщины, которые ведут себя нелогично, нестандартно. Где-то можно слабость проявить, где-то беспомощность, где-то пошутить, где-то нахмуриться. Старайтесь быть разной.
 
Правило 2

Не вспоминайте своих бывших, не смотрите на чужих, не давайте себе почвы для сомнений в сделанном выборе.

Если вы будете постоянно вспоминать своих бывших, заинтересованно рассматривать посторонних мужчин, вы будете постепенно разрушать свое чувство к мужу. Здоровая психика — это когда вы выбрали своего человека и все ваше сексуальное желание, ваше сердце и ваш мозг направлены на него.
 
Правило 3
 

Забудьте, кто вы на работе, дома будьте женщиной.

Будьте нежной, эмоциональной, слабой. «Это я не умею», «Это я не знаю», «Это у меня не получается», «Милый, что делать?», «Что ты думаешь?», «Как поступить?». Давайте ему важные задания, с которыми «только он может справиться».
 
Правило 4

У женщины в браке должна оставаться своя жизнь, должны быть свои хобби и увлечения.

Возможно, вы будете уделять им меньше времени, но не отказывайтесь от них совсем. Любое увлечение потом может превратиться и в бизнес, и в путь развития, и в своеобразный клуб общения по интересам. Мужчины гордятся, когда их женщина развивается, совершенствуется. Она активна, жизнерадостна и целеустремленна, с ней всегда есть о чем поговорить и куда отправиться в очередное путешествие.
 
Правило 5
 

Если вы чувствуете, что сексуальный аппетит начинает снижаться, пробуйте что-то новое.

Откладывать на потом не надо, а то «потом» может и не наступить. Но не стоит бежать впереди паровоза. Совершенно ни к чему начинать экспериментировать на следующий день после свадьбы — жизнь долгая, а количество экспериментов хоть и велико, но все-таки ограничено. И уж точно ни к чему навязывать мужу безудержное сексуальное разнообразие, если он вас не только об этом не просил, но даже в мечтах своих еще не успел так далеко зайти. Имейте в виду: всегда востребовано то, что находится в дефиците.
 
Правило 6

Не пытайтесь быть секс-символом 24 часа в сутки, это никому не нужно.

Некоторые семейные консультанты сейчас советуют супругам спать в разных спальнях. Так у женщины будет возможность подготовиться к каждому визиту мужа: надеть красивое белье, сделать прическу. Он никогда не узнает о существовании старенькой пижамы с мишками и носков из собачьей шерсти, связанных любимой бабушкой. Но нужно ли это? Очень важно создать дома атмосферу уюта, комфорта, чтобы и вам самой было там хорошо. А если вы все время будете думать о том, как поразить воображение мужа, вы просто с ума сойдете.
 
Правило 7
 

Измены – это следствие проблем в семье, но они проблем не решают. Хотите сохранить семью – не изменяйте!

В таких историях всегда печальный итог: вместо того чтобы укрепить свой брак, вы садитесь между двух стульев. Вы разрушаете семью и не в состоянии создать ничего нового. Вот и представьте себе свое моральное состояние в этот момент. А во многих случаях брак – это еще и материальное благополучие и благополучие детей. Вы теряете все.
 
Правило 8

Женщина должна поддерживать мужа.

Мужчины тоже не всегда знают, на чем им удастся лучше зарабатывать, и тоже имеют право на ошибку. И совсем не нужно их за это винить, отбивая всякое желание хоть что-то делать. Повар в придорожном кафе, который любит свою работу и умеет готовить, в один прекрасный день может стать знаменитым, богатым, и за него будут биться лучшие рестораны города.
А если вы его заставите идти на рынок мандаринами торговать, потому что там на три копейки больше выходит, он никогда не станет успешным плюс будет ненавидеть свою работу, а заодно и вас за то, что вы заставили делать то, что ему не нравится.
 
Правило 9
 

Мудрая жена должна уметь ждать.

Женщинам, как правило, все нужно здесь и сейчас. У мужчин психика устроена немного иначе, они могут мыслить глобально, видеть развитие на 10 лет вперед и, самое главное, умеют терпеливо к этому далекому результату идти. Поэтому иногда следует идти в ногу с мужем, в чем-то себя ограничивать и ждать.
 
Правило 10

Важно уметь сохранять и развивать в отношениях с мужчиной нематериальную, духовную связь.

Если муж обращается с вами пренебрежительно и грубо – это не проблема вашего мужа, это ваша личная проблема. Потому что как только в нашем окружении появляется человек, который позиционирует себя жертвой, то это как пройти мимо мухомора и не пнуть по шляпке – невозможно. Если вы мухомор, то вы обязательно получите по шляпке, а если вы белый гриб – с вами будут обращаться осторожно и аккуратно.
Портрет идеальной жены прост, если его рисовать с любовью, ответственностью и пониманием того, что ваш союз такой, как Пизанская башня: наклоняется, но не падает.

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