Десять правил семейной жизни, которые осчастливят любого мужчину

Мудрая жена должна уметь ждать.
Женщинам, как правило, все нужно здесь и сейчас. У мужчин психика устроена немного иначе, они могут мыслить глобально, видеть развитие на 10 лет вперед и, самое главное, умеют терпеливо к этому далекому результату идти. Поэтому иногда следует идти в ногу с мужем, в чем-то себя ограничивать и ждать.
Правило 10
Важно уметь сохранять и развивать в отношениях с мужчиной нематериальную, духовную связь.
Если муж обращается с вами пренебрежительно и грубо – это не проблема вашего мужа, это ваша личная проблема. Потому что как только в нашем окружении появляется человек, который позиционирует себя жертвой, то это как пройти мимо мухомора и не пнуть по шляпке – невозможно. Если вы мухомор, то вы обязательно получите по шляпке, а если вы белый гриб – с вами будут обращаться осторожно и аккуратно.
Портрет идеальной жены прост, если его рисовать с любовью, ответственностью и пониманием того, что ваш союз такой, как Пизанская башня: наклоняется, но не падает.