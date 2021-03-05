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ТОП-5 коктейлей с шампанским к 8 Марта с подругами

Коктейль "Кир рояль". Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Пить шампанское в формате классики иногда скучно. Как выйти из ситуации, спросите вы? Делать коктейли, конечно, и использовать шампанское в качестве основы

Сегодня рассказывает, как приготовить лучшие коктейли с шампанским. Они еще идеально подойдут к 8 Марта. Правда, название одного из них может напугать, а рецепт других выдастся максимально легким.

"Королевский гранд"

Легкий по рецептуре, но вкусный коктейль с добавлением игристого. Именно из-за него "Мимозу" часто предают и выбирают "Королевский гранд".

Ингредиенты:

  • Ликер Grand Marnier;
  • Слайс апельсина;
  • Шампанское.

Способ приготовления:

  1. Налейте в бокал 3/4 части ликера;
  2. Добавьте шампанское;
  3. Закрепите на бокале апельсин для украшения.

"Смерть Эрнеста Хемингуэя во второй половине дня"

Да, название несколько пугает, но поверьте, рецептура коктейля доставит конечное гастрономическое удовольствие. И типичный брют уже не будет таким предсказуемым, как в коктейле "Мимоза".

Ингредиенты

  • 120 мл шампанского брют;
  • 45 мл абсента.

Способ приготовления:

  1. Налейте абсент в бокал;
  2. Добавьте холодный брют;
  3. Пейте и наслаждайтесь коктейлем.

Sgroppino

Идеальный вариант для тех, кто любит водку и шампанское, но до сих пор не знал, как можно совместить эти два напитка.

Ингредиенты

  • 2 ч. ложки лимонного сорбета;
  • 1 ч. ложка водки;
  • шампанское.

Способ приготовления:

  1. Положите лимонный сорбет на дно бокала;
  2. Вылейте водку;
  3. Добавьте шампанского до верха бокала.

"B2C2"

Если вы предпочитаете коктейли на основе ликера и коньяка, но и любите шампанское, то этот вариант для вас. Потому что здесь максимум ликера, минимум коньяка и не без изюминки – брюта.

Ингредиенты

  • 30 мл коньяка;
  • 30 мл ликера "Benedictine";
  • 30 мл ликера "Куантро";
  • 120 мл шампанского брют.

Способ приготовления

  1. Смешайте коньяк, ликер "Benedictine" и "Куантро";
  2. Долейте в смесь брют комнатной температуры;
  3. Смешайте полученную смесь со льдом;
  4. Процедите в стакан.

"Тропическая мимоза"

Этот коктейль для любителей пьяных фруктовых сочетаний. Потому что шампанское в этом коктейле сделает свое дело.

Ингредиенты

  • 60 мл апельсинового сока;
  • 30 мл ананасового сока;
  • 2 ст. ложки гренадина;
  • 30 мл шампанского брют.

Способ приготовления

  1. Смешайте соки и налейте в ⅔ части бокала;
  2. Добавьте брют холодной температуры и гренадин.

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