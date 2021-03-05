ТОП-5 коктейлей с шампанским к 8 Марта с подругами
Пить шампанское в формате классики иногда скучно. Как выйти из ситуации, спросите вы? Делать коктейли, конечно, и использовать шампанское в качестве основы
Пить шампанское в формате классики иногда скучно. Как выйти из ситуации, спросите вы? Делать коктейли, конечно, и использовать шампанское в качестве основы
Сегодня рассказывает, как приготовить лучшие коктейли с шампанским. Они еще идеально подойдут к 8 Марта. Правда, название одного из них может напугать, а рецепт других выдастся максимально легким.
Легкий по рецептуре, но вкусный коктейль с добавлением игристого. Именно из-за него "Мимозу" часто предают и выбирают "Королевский гранд".
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Да, название несколько пугает, но поверьте, рецептура коктейля доставит конечное гастрономическое удовольствие. И типичный брют уже не будет таким предсказуемым, как в коктейле "Мимоза".
Ингредиенты
Способ приготовления:
Идеальный вариант для тех, кто любит водку и шампанское, но до сих пор не знал, как можно совместить эти два напитка.
Ингредиенты
Способ приготовления:
Если вы предпочитаете коктейли на основе ликера и коньяка, но и любите шампанское, то этот вариант для вас. Потому что здесь максимум ликера, минимум коньяка и не без изюминки – брюта.
Ингредиенты
Способ приготовления
Этот коктейль для любителей пьяных фруктовых сочетаний. Потому что шампанское в этом коктейле сделает свое дело.
Ингредиенты
Способ приготовления