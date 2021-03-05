ТОП-5 коктейлей с шампанским к 8 Марта с подругами

Сегодня рассказывает, как приготовить лучшие коктейли с шампанским. Они еще идеально подойдут к 8 Марта. Правда, название одного из них может напугать, а рецепт других выдастся максимально легким.

"Королевский гранд"

Легкий по рецептуре, но вкусный коктейль с добавлением игристого. Именно из-за него "Мимозу" часто предают и выбирают "Королевский гранд".

Ингредиенты:

Ликер Grand Marnier;

Слайс апельсина;

Шампанское.

Способ приготовления:

Налейте в бокал 3/4 части ликера; Добавьте шампанское; Закрепите на бокале апельсин для украшения.

"Смерть Эрнеста Хемингуэя во второй половине дня"

Да, название несколько пугает, но поверьте, рецептура коктейля доставит конечное гастрономическое удовольствие. И типичный брют уже не будет таким предсказуемым, как в коктейле "Мимоза".

Ингредиенты

120 мл шампанского брют;

45 мл абсента.

Способ приготовления:

Налейте абсент в бокал; Добавьте холодный брют; Пейте и наслаждайтесь коктейлем.

Sgroppino

Идеальный вариант для тех, кто любит водку и шампанское, но до сих пор не знал, как можно совместить эти два напитка.

Ингредиенты

2 ч. ложки лимонного сорбета;

1 ч. ложка водки;

шампанское.

Способ приготовления:

Положите лимонный сорбет на дно бокала; Вылейте водку; Добавьте шампанского до верха бокала.

"B2C2"

Если вы предпочитаете коктейли на основе ликера и коньяка, но и любите шампанское, то этот вариант для вас. Потому что здесь максимум ликера, минимум коньяка и не без изюминки – брюта.

Ингредиенты

30 мл коньяка;

30 мл ликера "Benedictine";

30 мл ликера "Куантро";

120 мл шампанского брют.

Способ приготовления

Смешайте коньяк, ликер "Benedictine" и "Куантро"; Долейте в смесь брют комнатной температуры; Смешайте полученную смесь со льдом; Процедите в стакан.

"Тропическая мимоза"

Этот коктейль для любителей пьяных фруктовых сочетаний. Потому что шампанское в этом коктейле сделает свое дело.

Ингредиенты

60 мл апельсинового сока;

30 мл ананасового сока;

2 ст. ложки гренадина;

30 мл шампанского брют.

Способ приготовления

Смешайте соки и налейте в ⅔ части бокала; Добавьте брют холодной температуры и гренадин.



