Врач назвал женскую привычку, из-за которой набираются лишние килограммы

Всего один комментарий доктора Мясникова по этому поводу заставит задуматься многих дам, проводящих часть своего времени на кухне, ведь несколько ненужных килограммов приходят к ним именно оттуда.

Вредная «кухонная» привычка

Доктор Мясников обратил внимание женщин на их привычку пробовать пищу в процессе приготовления. Там кусочек мяса, там несколько ломтиков овощей, там еще чего-то попробовала - отсюда и берутся килограммы. Хорошо бы, если на пробе все закончилось, но ведь проблема в том, что после всего этого женщина садится обедать или ужинать вместе со всей семьей и наедается привычным образом.

Доктор Мясников признается, что знает об этой проблеме не понаслышке - сам частенько «грешит» подобным, когда находится на своей кухне и что-то готовит. «Я не представляю, как можно не любить готовить, чтобы, стоя у плиты, ничего не попробовать», - говорит Мясников, и он, безусловно, прав - с этими словами согласятся многие хозяйки.

Почему питание вне стола не полезно

Употребление пищи не в рамках основного приема не приносит никакой пользы организму - скорее даже вредит ему. Все дело в том, что привычка «перехватиться» куском-другим во время приготовления пищи опасна не только неучтенными калориями. Важно понимать, что это - ситуация, которую организм воспринимает как легкий стресс. Если частые перекусы, совершаемые в процессе приготовления еды, войдут в привычку, нужно готовиться к тому, что организм все чаще и чаще будет требовать новые порции пищи вне основных приемов. Уж тогда ему точно придется наедать дополнительные калории в еще большем объеме (например, все время будет хотеться съесть то пирожок, то банан, то горсть орешков, то еще что-то) - тогда уж точно от нежелательных килограммов будет не избавиться, пишет fb.ru.



