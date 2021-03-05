Врач назвал женскую привычку, из-за которой набираются лишние килограммы
Многих женщин волнует тот факт, что их тело потихоньку обрастает лишними килограммами, хотя при этом они нормально питаются, не переедая.
Многих женщин волнует тот факт, что их тело потихоньку обрастает лишними килограммами, хотя при этом они нормально питаются, не переедая.
Всего один комментарий доктора Мясникова по этому поводу заставит задуматься многих дам, проводящих часть своего времени на кухне, ведь несколько ненужных килограммов приходят к ним именно оттуда.
Вредная «кухонная» привычка
Доктор Мясников обратил внимание женщин на их привычку пробовать пищу в процессе приготовления. Там кусочек мяса, там несколько ломтиков овощей, там еще чего-то попробовала - отсюда и берутся килограммы. Хорошо бы, если на пробе все закончилось, но ведь проблема в том, что после всего этого женщина садится обедать или ужинать вместе со всей семьей и наедается привычным образом.
Доктор Мясников признается, что знает об этой проблеме не понаслышке - сам частенько «грешит» подобным, когда находится на своей кухне и что-то готовит. «Я не представляю, как можно не любить готовить, чтобы, стоя у плиты, ничего не попробовать», - говорит Мясников, и он, безусловно, прав - с этими словами согласятся многие хозяйки.
Почему питание вне стола не полезно
Употребление пищи не в рамках основного приема не приносит никакой пользы организму - скорее даже вредит ему. Все дело в том, что привычка «перехватиться» куском-другим во время приготовления пищи опасна не только неучтенными калориями. Важно понимать, что это - ситуация, которую организм воспринимает как легкий стресс. Если частые перекусы, совершаемые в процессе приготовления еды, войдут в привычку, нужно готовиться к тому, что организм все чаще и чаще будет требовать новые порции пищи вне основных приемов. Уж тогда ему точно придется наедать дополнительные калории в еще большем объеме (например, все время будет хотеться съесть то пирожок, то банан, то горсть орешков, то еще что-то) - тогда уж точно от нежелательных килограммов будет не избавиться, пишет fb.ru.