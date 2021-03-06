МЫ ЗНАЕМ! ⟩ Какой маникюр хотят видеть мужчины Эстонии на руках своих женщин?

Обращают ли мужчины внимание, накрашены ногти их жен или любимых женщин?

«Обращают внимание. От многих мужчин слышала, что им нравятся короткие, аккуратные, одноцветные ногти. И ни от одного не слышала, чтобы нравились когти со стразами и лепниной»; «Моему мужу нравятся мои ногти.. С маникюром или без. Знаю, что точно не нравится: длинные ногти с камнями и роспись под хохлому»; «Однозначно французский маникюр на укороченных ногтях или средней длины»; «Мой муж как-то сказал мне, что самый идеальный мой маникюр - коротенькие нюдовые»; «Нюдовые или френч», - отвечали женщины.

Однако многие мужчины подходят к вопросу маникюра с практической стороны. Один мужчина ответил крайне откровенно: «Чем длиннее у женщины ногти, тем бесполезнее она в быту».

Радует, что есть и такие мужчины, кто не забывает о сексуальности женских рук: «Мой муж эстонец, и удивительно, но ему нравится ногти подлиннее и лак поярче, да и губы любит красные. Говорит, по-этому на русской женился», - утверждает одна пользовательница.

Безусловно, большинство мужчин предпочитают видеть красный цвет на руках своих женщин. Женщины так и написали: «Красные, не очень длинные, алые, рубиновые»; «Короткие красные или нюдовые»; «Красненько чтоб».

Красный маникюр. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В целом стоит не забывать об ухоженности рук: «Красный - классика, френч и просто красивые пальцы, ногти, ухоженные. Не шершавые! Мужчинам нравятся мягкие руки. Длина? Наверное, аляпистые когти, острые, длинные вызывают у них негатив? Стилеты называются. Мне кажется, ногти - это продолжение кисти рук, они должны гармонично смотреться», - написала свое мнение одна из участниц группы.



Это действительно так, подбирая маникюр, обратите внимание на форму и длину ваших пальцев. Далее, вместе с мастером подберите наиболее оптимальную длину и форму ногтей. Не всем идут длинные ногти, а кого-то короткие не красят. Поэтому подбираем маникюр под ваши ручки. Читаем подробнее, как это сделать в статье ЗДЕСЬ!

Интересно, что дети, в особенности сыновья, любят смотреть на маникюр мамы и оценивать его: «(Муж) обращает, и даже просил сделать! А вот сын, старший, замечает каждый новый дизайн - и на руках, и на ногах, и говорит, когда ему не нравится. Он замечает и покраску волос. Вот такой внимательный мужик растёт», - смеется одна из респонденток.

Правда, нашлись и такие мужчины, кому нравятся натуральные ногти, без лака. Хотя... почему бы не добавить в жизнь немного красок?



Наш вопрос откликнулись и феминистки: «Никогда у него не интересовалась этим»; «Меня мало в этом вопросе интересует мнение мужчин. Обожаю свои ногти без ничего, просто аккуратной длины. Но если маникюр, то цвет по настроению».

Некоторые женщины признались, что их мужчинам все равно: «Моим всем тоже было все равно, накрашены ли у меня ногти или нет»; «Не интересуют его мои ногти. Но я всегда показываю новый маникюр»; «Не замечает вообще»; «Вообще все равно ему, какой у меня маникюр».

А вот кого-то, наоборот, мужчина даже выбрал в качестве избранницы, обратив внимание на ухоженность рук: «У моего мужа особое отношение к женским рукам, и ему нравятся натуральные ногти, ухоженные, не длинные. У меня всегда были натуральные, может, поэтому и посмотрел на меня», - преполагает одна счастливица.



Можно сказать, что мужчины - разные. Кому-то нравится красный - и так большинство, кто-то предпочитает нюдовый, кому-то по душе просто ухоженные ногти и руки, а кому-то безразлично, красит ли его женщина ногти вообще. Но, может, иногда стоит поинтересоваться у мужчины, что ему нравится. «Я думала, что мужчины не обращает внимание на маникюр, пока муж со вздохом и грустью в голосе не сказал: «а вот рааааньше у тебя были длинные красные ногти», - данный комментарий активно поддержали лайками.

Мужчины выступают против синих, чёрных и других радикальных цветов.



Подводя итоги опроса, делаем вывод: оценить маникюр могут не только женщины.



Пишите в комментариях, какой маникюр вас привлекает больше всего?

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