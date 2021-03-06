ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ⟩ Неудачное увеличение губ при помощи инъекции филлеров

Когда Арина увеличила губы впервые, она не знала, как проходит процедура и как губы выглядят после инъекций. Теперь знает и делится своим опытом, пишет Rus.tvnet.lv.

Девушка вспоминает, что губы после процедуры выглядели ужасно, болели, образовались комочки и асимметрия. Доктор по имени Ольга, которая делала увеличение губ филлерами, сказала, что результат после первого раза не будет ощущаться, процедуру нужно повторить несколько раз.

Так, процедуру провели три раза. После всех сохранилась асимметрия губ и неоднородные образования. Два первых раза были в салоне в Пурвциемсе. Оба раза за инъекции филлеров девушка заплатила по 160 евро, третью процедуру та же специалист сделала в салоне в центре Риги - уже за 180 евро. Документ, который подтверждал бы оплату, не был выдан ни разу. Как и не были заданы вопросы о здоровье и возрасте Арины. Также и не было карты пациента и т. д.

Программа Bez tabu попыталась связаться с доктором, которая сделала увеличение губ. Администратор салона пояснила, что доктора в салоне нет и она передаст, чтобы та связалась с передачей. Однако доктор не перезвонила и комментарий не дала. Администратор заверила, что все было передано.

После трех процедур доктор предложила Арине сделать четвертую со скидкой - за 130 евро. Арина отказалась и пошла улучшать состояние губ к другому специалисту. Результат был блестящим - без болей и побочных эффектов. Девушку также проинформировали о рисках, материале, который будет введен, и ей был выдан документ, подтверждающий оплату.

Вице-президент Латвийской ассоциации косметологов рассказал, что у специалиста, который проводит процедуру, должен быть не только диплом врача, но и сертификат, подтверждающий, что можно делать процедуры, которые связаны с использованием биоматериалов в эстетической медицине. А филлеры может использовать только врач с соответствующим сертификатом.

Инспекция здравоохранения сообщает, что различные инвазивные косметологические услуги, такие как мезонити, филлеры, инъекции ботулотоксина, плазмолифтинг, являются сложными эстетическими медицинскими процедурами. Филлеры и инъекции ботулотоксина, согласно правилам Кабмина, - медицинский способ, используемый во врачебной практике. Эти инъекции могут проводить только врачи (дерматологи, пластические хирурги, нейрологи, нейрохирурги, офтальмологи и косметологи), которые получили специальные сертификаты M63 и M64.

Арина делится своим опытом, чтобы другие девушки не столкнулись с подобной проблемой. Хоть сейчас косметические процедуры и не разрешены, когда будет дан зеленый свет - многие пойдут улучшать свою внешность. Увеличение губ - особенно популярная процедура среди молодых женщин.

Выпуск Bez tabu (на латышском языке):



