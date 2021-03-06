У младенцев пищевая аллергия чаще развивается при применении увлажняющего лосьона

Новое исследование, опубликованное в «Журнале аллергии и клинической иммунологии», показало, что это все еще имеет место, даже когда во внимание принимаются кожные заболевания, такие как экзема, которая связана с развитием аллергии, пишет Medikforum.ru.

Исследовательская группа, возглавляемая исследователями из Лондонского университета Святого Георгия и Королевского колледжа Лондона, сообщает, что увлажняющие кремы по-прежнему эффективны в облегчении симптомов кожных заболеваний и что необходима дальнейшая работа, чтобы понять, почему использование увлажняющих средств может привести к развитию аллергии.

Предыдущее исследование с участием 1394 детей показало, что увлажнение младенцев неэффективно для предотвращения развития экземы. Результаты также наблюдали незначительное увеличение пищевой аллергии в увлажненной группе по сравнению с контрольной группой.

В этом новом исследовании, самом крупном завершенном рандомизированном контрольном исследовании раннего введения аллергенных продуктов, каждое дополнительное увлажнение в неделю было связано с 20% увеличением вероятности развития пищевой аллергии (ORadj 1,20 (95% ДИ 1,13–1,27), р <0,0005).

Родителей, участвовавших в исследовании, спросили, как часто они увлажняли своего младенца и какой продукт использовали. Наиболее часто используемым продуктом для увлажнения младенцев было оливковое масло.

Пока не совсем понятно, как увлажнение может привести к развитию пищевой аллергии. Эксперименты на животных показывают, что сенсибилизация к аллергенам может происходить через кожу. Одна из теорий, предложенных авторами статьи, заключается в том, что некоторые увлажняющие средства могут оказывать разрушающее действие на кожный барьер, позволяя аллергенам легче контактировать с иммунной системой кожи. Они также предполагают, что родители с аллергенами на руках, появившимися в результате приготовления и еды, могут непреднамеренно подвергать своего ребенка большему контакту с этими аллергенами при нанесении увлажняющего крема.



