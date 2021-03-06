Добавки коллагена действительно делают кожу здоровой?

Доказательства, как правило, слабые: многие исследования утверждают, что положительные эффекты от приема коллагена финансируются в основном отраслями, производящими эти продукты. Поэтому к результатам следует относиться с осторожностью, сообщает Medikforum.ru.

Вместо того, чтобы тратить много денег на добавки с коллагеном, которые обещают бороться с признаками старения, разглаживать морщины и обновлять кожу, тратьте их на здоровую пищу. В долгосрочной перспективе вы получите большую ценность с точки зрения вашего здоровья и благополучия.

Что говорит наука?

Нормальное старение связано с потерей соединительных тканей в коже, что приводит к снижению эластичности и развитию морщин и складок.

Обзор 2019 года обнаружил четыре из пяти исследований, включенных сообщили некоторую степень улучшения в некоторых переменной коже. Это включало улучшение: влажности кожи и плотности коллагена; увлажнение, морщинистость и эластичность кожи; эластичность кожи, но не влажность; и влажность кожи, эластичность, морщины и шероховатость.

Более пристальное изучение методов, проведенное рецензентами, показало, что многие из них были оценены как имеющие низкое методологическое качество. Рецензенты отметили ряд ограничений исследований. Среди них было то, что добавки различались в испытаниях, как и типы людей, включенных в исследования, а это означает, что вы не можете сравнивать результаты между испытаниями.

Также было неясно, как результаты отразились на реальных изменениях внешнего вида кожи и было ли это заметно для других людей.

Аминокислоты, необходимые для выработки коллагена, можно найти в других продуктах, содержащих белок. Нет надежных доказательств того, что аминокислоты в добавках коллагена ускоряют процесс, с помощью которого организм производит коллаген.



