Формальдегид в химических выпрямителях для волос может быть токсичен

Согласно FDA, воздействие формальдегида в течение длительного времени и в более высоких концентрациях увеличивает риск для здоровья, пишет Medikforum.ru.

Воздействие формальдегида может вызвать множество жалоб, включая проблемы с глазами или раздражение; проблемы нервной системы, такие как головные боли и головокружение; и респираторные проблемы, такие как боль или першение в горле, кашель или хрипы. Тошнота, боль в груди, рвота и сыпь также связаны с воздействием формальдегида.

Долгосрочные эффекты могут включать хронические головные боли, астму, контактный дерматит (красная зудящая сыпь) и, возможно, рак, как отмечает FDA в пресс-релизе.

Некоторые люди очень чувствительны к бесцветному газу, в то время как другие не реагируют на такой же уровень воздействия. FDA предупреждает, что если вы чувствительны к формальдегиду, не используйте выпрямители для волос.

Если вы хотите использовать выпрямители для волос, обратитесь к лицензированному специалисту по волосам, который обучен соблюдать меры предосторожности. К ним относятся ношение перчаток и защитных очков, а также работа в салоне с надлежащей вентиляцией. Если вентиляция плохая или ее нет, вы рискуете вдохнуть формальдегид, который выделяется при нагревании продукта.

Также неплохо спросить стилиста. Узнайте, содержит ли продукт формальдегид, спросите, можно ли увидеть его список ингредиентов и паспорт безопасности, а также спросите, есть ли альтернативные продукты, которые не выделяют формальдегид.

FDA не рекомендует покупать выпрямитель для волос в магазине или в Интернете, чтобы нанести его самостоятельно. Но если вы настроены это сделать, прочтите необходимый список ингредиентов на упаковке или на веб-сайте. Если списка нет, не покупайте продукт.



