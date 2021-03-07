Вс, 7.03.2021
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Развеяны популярные мифы о похудении

Диета. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Диетолог Мария Малышева развеяла популярные мифы о похудении. Об этом сообщает URA.RU.

Эксперт рассказала, что специальные препараты не помогут сбросить вес, а лишь навредят организму. Она объяснила, что жировые клетки не находятся в кишечнике, и, следовательно, никакого смысла в приеме слабительного нет. Мочегонные средства и вовсе при длительном использовании могут привести к нарушению работы почек и кишечника, сообщает Lenta.ru.

Малышева также раскритиковала голодание. По ее словам, данная практика может привести привести к разрушению мышечной массы и лишь вызвать в организме стресс. Она добавила, что после отказа от диеты сброшенный вес начнет возвращаться к человеку с новой силой. При этом специалист предупредила, что не стоит отказываться от содержащих жир продуктов, так как он участвует в восстановлении энергии и тканей организма.

Ранее австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд также развеяла мифы о похудении и здоровом питании. Врач заявила, что углеводы необходимы для организма, поэтому нельзя полностью отказываться от них ради стройной фигуры. Помимо этого, австралийка объяснила, что безглютеновые продукты далеко не всегда лучше обычных.

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