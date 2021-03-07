Девять самых популярных вопросов о маникюре

1. Можно ли обрезать кутикулу?

Да! Не знаем, кто и когда ввёл в заблуждение, но с кутикулой можно прощаться, обрезая её. Главное, чтобы инструмент и техника были правильными. Для кусачек или щипчиков важна стерильность и хорошая заточенность. А мастер маникюра должен обладать компетенциями, знаниями и опытом, чтобы не травмировать пластину, не порезать и не оставить заусенцев. Нельзя делать обрезной маникюр только людям с сахарным диабетом и тонкой кожей с близко расположенными сосудами, пишет Medikfroum.ru.

2. Как правильно подпиливать ногти?

Неправильная техника чревата отслойками и трещинами ногтевой пластины. Есть несколько простых правил: сухие руки и подходящая пилка, подходящая натуральным или наращенным ногтям.

3. Что лучше: УФ-лаки или акрил?

Исследования показывают, что гель-лаки меньше портят ногти. Для такого покрытия не нужно снимать верхний слой пластины, истончать её. Но сравнивать эти материалы нельзя. У каждого есть преимущества, недостатки и своё предназначение: акрил для увеличения длины, изменения формы, уплотнения. Гель-лак подходит для обычного декоративного покрытия.

4. Можно ли переборщить с лаком?

Стандартное покрытие выполняется в 4 этапа: базовое, двойной слой цвета, топовое. При выполнении всех шагов, покрытие будет носиться долго и беспроблемно. Если пропустить хоть один из них или переборщить со слоями, ждите отслойки, сколы и трещины.

5. Правда, что белые пятна - признак авитаминоза?

У белых пятнышек на ногтях есть научное название - лейконихия. Что является причиной её возникновения точно не ясно, но большинство специалистов склоняются к неполному ороговению клеток ногтя. Также это может быть следствием чересчур длительной носки покрытия, гематита, дефицита цинка.

6. Ногти должны «дышать»?

Пожалуй, самый распространённый среди некомпетентных мастеров миф. Ноготь не дышит, у него нет лёгких. Это всего лишь ороговевшая часть кожи. Поэтому, если вам захотелось отдохнуть от гель-лака, то единственный вариант - отказаться от покрытия до полугода, пока не произойдёт полное сращение ногтевой пластины.

7. Оживит ли засохший лак ацетон?

Нет, он только испортит его. Для разбавления лаков существуют специальные средства.

8. Лак хранится дольше в холодильнике?

Очередной миф, родов из прошлого. На самом деле, вы только испортите лак резкими перепадами температур. Идеальные правила хранения лака: плотно закрытая крышка, тёмное и сухое место.

9. Можно ли укрепить ноготь изнутри?

Ответ - нет.. Не существует средств, которые влияют на клеточное состояние ногтей. К сожалению, повлиять на внутреннее состояние организма в целом и ногтей в частности не способно ни одно специальное покрытие. Любые средства дают лишь наружный эффект, поддерживая текущее состояние ногтей. Вы можете повлиять на качество ногтей, кожи и волос, только придерживаясь сбалансированного питания и соблюдая водный режим.