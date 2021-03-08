Климаксы у женщин: симптомы и возраст начала

Однако все чаще врачи сталкиваются с так называемым ранним климаксом у женщин. Он дает о себе знать в 30-35 лет. Чем раньше ты отметишь первые симптомы менопаузы, тем проще будет «отыграть время назад».

Это процесс динамический, который может длиться несколько лет. Он разделяется на 3 этапа: пременопаузу, менопаузу и постменопаузу.

Как понять, что у тебя климакс? Сделать это часто непросто. Признаки не всегда очевидны. Мы выделили несколько основных симптомов его проявления.

Главные симптомы

1. Нестабильный менструальный цикл

В 40+ организм репетирует подготовку к новому возрастному периоду. В этот период яичники начинают продуцировать меньше половых гормонов. Изменяется соотношение эстрогена и прогестерона, что и влияет на менструальный цикл. В ответ на угасание функции яичников гипофиз вырабатывает больше фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Изменение концентрации этого гормона можно отследить в динамике с помощью анализов.

Как на это отреагирует организм женщины? У некоторых менструация заканчивается сразу же. Но у большинства предклимактерический период растягивается на период от 8 до 15 лет. Как ведут себя месячные перед климаксом? Они становятся нерегулярными. Иногда между менструациями проходит 1,5-2 месяца и более. В ряде случаев меняется их интенсивность: может либо увеличиваться количество выделений, либо уменьшаться до состояния мазни.

Сам по себе нерегулярный менструальный цикл в 40+ — это не болезнь и не диагноз, в большинстве случаев никакого вмешательства не требуется. Но из-за гормональной перестройки повышается риск обострения старых заболеваний или возникновения новых. Могут появляться функциональные кисты, кистомы (доброкачественные, переходные и злокачественные), диагностируется остеопороз, повышается риск онкологических заболеваний, дополнительной проверки требуют сосуды. Поэтому после 35-38 лет необходимо проходить регулярную диспансеризацию. Мазок на цитологию, УЗИ молочных желез и органов малого таза рекомендовано делать раз в 1-2 года. Тем, кто входит в группу риска — чаще.

2. Начало появления приливов

Как точно распознать начало климакса? Ощутить те самые «приливы» — они считаются одним из характерных признаков. Недостаток половых гормонов провоцирует перестройку центральной нервной системы. Начинается она с изменения работы гипоталамуса — области мозга, отвечающей за регуляцию температуры, чувство голода, ритмы сна и бодрствования. Дефицит гормонов заставляет мозг подавать сигналы о «неполадках» в организме. А женщина ощущает это, как приливы жара с учащенным сердцебиением. При этом может усиливаться потливость, появляться озноб, повышаться артериальное давление.

Приливы могут беспокоить от 60 до 80% женщин, которые уже столкнулись с началом менопаузы. Одним из самых эффективных способов лечения этого состояния считается заместительная гормональная терапия. Она не просто убирает неприятные симптомы, а воздействует на причину проявления приливов. Однако назначать препараты может только врач. Никакая самодеятельность на «гормональном поле» недопустима.

3. Неприятные ощущения в области половых органов