Климаксы у женщин: симптомы и возраст начала
Принято считать, что первые симптомы климакса отмечают у женщин после 45 лет. Однако это не совсем так. Обычно менопауза наступает в возрастном диапазоне — 40-50 лет, пишет «Лиза».
Принято считать, что первые симптомы климакса отмечают у женщин после 45 лет. Однако это не совсем так. Обычно менопауза наступает в возрастном диапазоне — 40-50 лет, пишет «Лиза».
Однако все чаще врачи сталкиваются с так называемым ранним климаксом у женщин. Он дает о себе знать в 30-35 лет. Чем раньше ты отметишь первые симптомы менопаузы, тем проще будет «отыграть время назад».
Это процесс динамический, который может длиться несколько лет. Он разделяется на 3 этапа: пременопаузу, менопаузу и постменопаузу.
Как понять, что у тебя климакс? Сделать это часто непросто. Признаки не всегда очевидны. Мы выделили несколько основных симптомов его проявления.
Главные симптомы
1. Нестабильный менструальный цикл
В 40+ организм репетирует подготовку к новому возрастному периоду. В этот период яичники начинают продуцировать меньше половых гормонов. Изменяется соотношение эстрогена и прогестерона, что и влияет на менструальный цикл. В ответ на угасание функции яичников гипофиз вырабатывает больше фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Изменение концентрации этого гормона можно отследить в динамике с помощью анализов.
Как на это отреагирует организм женщины? У некоторых менструация заканчивается сразу же. Но у большинства предклимактерический период растягивается на период от 8 до 15 лет. Как ведут себя месячные перед климаксом? Они становятся нерегулярными. Иногда между менструациями проходит 1,5-2 месяца и более. В ряде случаев меняется их интенсивность: может либо увеличиваться количество выделений, либо уменьшаться до состояния мазни.
Сам по себе нерегулярный менструальный цикл в 40+ — это не болезнь и не диагноз, в большинстве случаев никакого вмешательства не требуется. Но из-за гормональной перестройки повышается риск обострения старых заболеваний или возникновения новых. Могут появляться функциональные кисты, кистомы (доброкачественные, переходные и злокачественные), диагностируется остеопороз, повышается риск онкологических заболеваний, дополнительной проверки требуют сосуды. Поэтому после 35-38 лет необходимо проходить регулярную диспансеризацию. Мазок на цитологию, УЗИ молочных желез и органов малого таза рекомендовано делать раз в 1-2 года. Тем, кто входит в группу риска — чаще.
2. Начало появления приливов
Как точно распознать начало климакса? Ощутить те самые «приливы» — они считаются одним из характерных признаков. Недостаток половых гормонов провоцирует перестройку центральной нервной системы. Начинается она с изменения работы гипоталамуса — области мозга, отвечающей за регуляцию температуры, чувство голода, ритмы сна и бодрствования. Дефицит гормонов заставляет мозг подавать сигналы о «неполадках» в организме. А женщина ощущает это, как приливы жара с учащенным сердцебиением. При этом может усиливаться потливость, появляться озноб, повышаться артериальное давление.
Приливы могут беспокоить от 60 до 80% женщин, которые уже столкнулись с началом менопаузы. Одним из самых эффективных способов лечения этого состояния считается заместительная гормональная терапия. Она не просто убирает неприятные симптомы, а воздействует на причину проявления приливов. Однако назначать препараты может только врач. Никакая самодеятельность на «гормональном поле» недопустима.
3. Неприятные ощущения в области половых органов
Как еще начинается климакс у женщины? Нередко сексуально активные дамы замечают дискомфорт во время полового акта. В большинстве случаев он будет связан со снижением выработки влагалищной смазки. Причина опять-таки кроется в снижении уровня гормонов. На начальном этапе ощущаются легкое покалывание, зуд, чувство сухости и стягивания. Если оставить эти симптомы без внимания, то нарушения могут перерасти в крауроз вульвы. Это серьезный атрофический процесс кожи и слизистой. В этом случае симптомы, такие как зуд и жжение, будут обостряться в ночное время, после горячих ванн и физических нагрузок.
Крауроз вульвы диагностируется на осмотре у гинеколога. Лечение этого состояние всегда комплексное. Оно связано и с облегчением симптомов, и с воздействием на его причину.
4. Ухудшение качества кожи
Часто первые симптомы климакса у женщин любого возраста обнаруживают не гинекологи, а врачи-косметологи. Состояние кожи может стать первым звоночком того, что менопауза уже началась. Снижение уровня половых гормонов замедляет обновление клеток кожи. Она теряет упругость, становится вялой и атоничной. На лице становятся заметными мелкие морщины .
Чаще всего о начале менопаузе свидетельствует состояние кожи в области губ. Появление даже малозаметных кисетных морщин в области рта — веский повод сдать анализы на половые гормоны.
5. Стрессовое недержание мочи
Этот симптом проявляется в выделении небольшого количества мочи при усилении физических нагрузок, сильном напряжении, например, при кашле, чихании, во время секса. Основными причинами стрессового недержания мочи являются ослабление мышц тазового дня и малого таза, а также перерастяжение стенок влагалища, которое нарушает работу сфинктеров мочевого пузыря. Последнее связано, в том числе, и с наступлением климакса.
Опущение стенок влагалища хорошо заметно на стандартном гинекологическом осмотре. На начальном этапе по рекомендации врача эту проблему можно решить с помощью лазерного интимного омоложения. Воздействие лазера стимулирует образование нового коллагена, в результате чего стенки влагалища подтягиваются.
6. Болезненные ощущения в груди
Их причинами могут становиться различные изменения, связанные с гормональными переменами в организме женщины. Чаще всего они проявляют себя в виде болезненности и напряжения сосков. Они связаны с уменьшением концентрации в крови прогестинов. На фоне климакса могут усугубляться уже имеющиеся заболевания, в том числе такие, как остеохондроз или нарушения в работе сердца. Это также может стать причиной появления неприятных ноющих ощущений в грудном отделе, чувством тяжести в груди, ее отечностью.
С возрастом у некоторых женщин возрастают риски развития онкологических заболеваний, которые тоже могут проявлять себя дискомфортом в области груди. Поэтому не стоит списывать болезненность молочных желез только лишь на проявления климакса. При появлении «тревожных звоночков» обязательно обратись к врачу!
7. Изменение психоэмоционального состояния
Перемены происходят не только с физическим здоровьем. Они касаются и ментального состояния. Часто нагрузка бывает настолько тяжелой, что женщина сталкивается не просто с тревожностью или снижением настроения, но и развитием депрессивных состояний. Чаще тяжелые расстройства психического здоровья проявляются именно в начале климакса.
Симптомами депрессии являются:
подавленное настроение, длящееся более 2 недель;
снижение интереса к тому, что раньше доставляло удовольствие;
отсутствие аппетита;
нарушение сна;
чувство вины и беспомощности;
нарушение концентрации внимания;
повышенная раздражительность.
Не игнорируй все эти симптомы. Улучшить эмоциональный фон можно с помощью заместительной гормональной терапии. Возможно, доктор назначит тебе добавки с витаминами и микроэлементами. И не забывай про соблюдения основных правил здорового образа жизни: правильное питание, достаточный сон и адекватная физическая нагрузка.