Масленица: 15 секретов идеальных блинов

«У меня блины не получаются никогда. Прилипают, рвутся, получаются какими-то толстыми, клеклыми, одно расстройство». Знакомо? Настало время все изменить — чтобы эти праздничные дни надолго запомнились вам и вашим гостям, мы собрали для вас коллекцию лайфхаков, как испечь идеальные блины.

Делаем тесто

Секрет №1

Непосредственно перед замешиванием теста просейте муку. Смысл даже не в том, чтобы она стала кристально чистой и не содержала комочков и примесей, а в том, чтобы максимально насытить ее воздухом и тем самым придать тесту пышность и легкость. Если делаете тесто с разрыхлителем, его тоже стоит просеять вместе с мукой. А некоторые кулинары советуют просеивать муку, предварительно добавив в нее не только разрыхлитель, но и соль.

Секрет №2

Молоко (кефир, сыворотка, вода — любая жидкость, на которой вы делаете блины) и яйца к моменту, когда вы решите завести тесто, должны быть комнатной температуры. Поэтому яйца стоит заранее достать из холодильника, а молоко — немного подогреть. Или, если уж времени совсем нет, добавить в молоко немного горячей воды. Но не перестарайтесь, иначе яичный белок свернется.

Секрет №3

Сначала нужно смешать жидкие ингредиенты — взбить яйца с сахаром и солью, добавить молоко. И только потом постепенно подсыпать просеянную муку, всякий раз тщательно перемешивая тесто, чтобы не было комков. Готовое тесто оставьте на 10 — 15 минут отдохнуть, за это время оставшиеся комочки разойдутся. А если взбивать тесто до тех пор. пока комки не растворятся, блины получатся плотными, «забитыми».

Секрет № 4

Перед тем как выпекать блины, добавьте в тесто столовую ложку растительного масла и хорошо перемешайте. Тесто получится более эластичным за счет того, что масло растворяет муку, а блины не будут липнуть к сковородке.

Секрет № 5

Тесто должно быть не слишком жидким и не слишком густым. По своей консистенции идеальное блинное тесто больше всего похоже на жидкую сметану. Получилось слишком густо — добавьте жидкости. Слишком жидко — подсыпьте пару ложек муки и аккуратно перемешайте.

На какой сковородке готовить

Секрет № 6

Лучший друг румяных, хорошо пропеченных блинов — сковородка из чугуна: она равномерно нагревается и долго держит тепло. Современные блинные сковородки тоже неплохо себя зарекомендовали, но со временем деформируются: тонкое донышко выгибается.

Чтобы блины не прилипали, надо подготовить сковородку к процессу. Во-первых, она должна быть идеально чистой. Во-вторых, ее нужно прокалить: щедро насыпьте в сковороду соли, подержите на огне, пока она не начнет потрескивать, и ссыпьте соль в миску, тщательно сметая ее бумажной салфеткой со сковородки.

Как сделать блины тонкими

Секрет № 7