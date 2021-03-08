Масленица: 15 секретов идеальных блинов
Масленица — один из самых приятных праздников, когда на законных основаниях можно целую неделю лакомиться выпечкой, забыв о диете, пишет wday.ru.
Масленица — один из самых приятных праздников, когда на законных основаниях можно целую неделю лакомиться выпечкой, забыв о диете, пишет wday.ru.
«У меня блины не получаются никогда. Прилипают, рвутся, получаются какими-то толстыми, клеклыми, одно расстройство». Знакомо? Настало время все изменить — чтобы эти праздничные дни надолго запомнились вам и вашим гостям, мы собрали для вас коллекцию лайфхаков, как испечь идеальные блины.
Делаем тесто
Секрет №1
Непосредственно перед замешиванием теста просейте муку. Смысл даже не в том, чтобы она стала кристально чистой и не содержала комочков и примесей, а в том, чтобы максимально насытить ее воздухом и тем самым придать тесту пышность и легкость. Если делаете тесто с разрыхлителем, его тоже стоит просеять вместе с мукой. А некоторые кулинары советуют просеивать муку, предварительно добавив в нее не только разрыхлитель, но и соль.
Секрет №2
Молоко (кефир, сыворотка, вода — любая жидкость, на которой вы делаете блины) и яйца к моменту, когда вы решите завести тесто, должны быть комнатной температуры. Поэтому яйца стоит заранее достать из холодильника, а молоко — немного подогреть. Или, если уж времени совсем нет, добавить в молоко немного горячей воды. Но не перестарайтесь, иначе яичный белок свернется.
Секрет №3
Сначала нужно смешать жидкие ингредиенты — взбить яйца с сахаром и солью, добавить молоко. И только потом постепенно подсыпать просеянную муку, всякий раз тщательно перемешивая тесто, чтобы не было комков. Готовое тесто оставьте на 10 — 15 минут отдохнуть, за это время оставшиеся комочки разойдутся. А если взбивать тесто до тех пор. пока комки не растворятся, блины получатся плотными, «забитыми».
Секрет № 4
Перед тем как выпекать блины, добавьте в тесто столовую ложку растительного масла и хорошо перемешайте. Тесто получится более эластичным за счет того, что масло растворяет муку, а блины не будут липнуть к сковородке.
Секрет № 5
Тесто должно быть не слишком жидким и не слишком густым. По своей консистенции идеальное блинное тесто больше всего похоже на жидкую сметану. Получилось слишком густо — добавьте жидкости. Слишком жидко — подсыпьте пару ложек муки и аккуратно перемешайте.
На какой сковородке готовить
Секрет № 6
Лучший друг румяных, хорошо пропеченных блинов — сковородка из чугуна: она равномерно нагревается и долго держит тепло. Современные блинные сковородки тоже неплохо себя зарекомендовали, но со временем деформируются: тонкое донышко выгибается.
Чтобы блины не прилипали, надо подготовить сковородку к процессу. Во-первых, она должна быть идеально чистой. Во-вторых, ее нужно прокалить: щедро насыпьте в сковороду соли, подержите на огне, пока она не начнет потрескивать, и ссыпьте соль в миску, тщательно сметая ее бумажной салфеткой со сковородки.
Как сделать блины тонкими
Секрет № 7
Смажьте сковородку небольшим количеством масла. Это важно: масла должно быть совсем немного, иначе блины получатся слишком жирными, а тесто будет разливаться не тонким кружочком, а рваным оладухом. Чтобы не промахнуться с количеством, пользуйтесь силиконовой кулинарной кистью или даже ватным диском. Внутреннюю поверхность сковородки нужно смазать полностью, но масляных подтеков при этом оставаться не должно.
Секрет № 8
От того, сколько теста вы нальете на сковородку, зависит, насколько тонкими и нежными получатся блины. Поэтому найдите идеальную пару сковородка-половник и всегда используйте их для жарки блинов. Налейте немного теста в центр сковородки и несколько раз наклоните ее из стороны в сторону, чтобы оно равномерно растеклось по всей поверхности.
Секрет № 9
Выпекайте блины на очень горячей сковородке. Первый блин часто получается комом как раз потому, что сковородка еще не успевает как следует прогреться и тесто прилипает.
Как переворачивать блины
Секрет № 10
Чтобы не пересушить блины, не ждите появления снизу корочки шоколадного цвета: переворачивайте блин, как только он зазолотится. Верный признак, что пора: краешки блинчика отошли от бортиков сковороды, а поверхность подсохла и перестала быть жидкой.
Секрет № 11
Используйте тонкую деревянную лопатку: в отличие от металлической, она не порвет тонкие блинчики и не повредит покрытие сковородки. А вот пластиковые лопатки использовать не стоит — даже жаропрочные иногда могут «поплыть». К тому же, как выяснили ученые, такая утварь во время нагревания начинает выделять канцерогены.
Секрет № 12
Не оставляйте жарящиеся блины без присмотра! С каждым новым блином сковородка будет прогреваться все сильнее, а времени на каждый будет уходить все меньше. Стоит на секунду отвернуться, и блин моментально подгорит.
Секрет № 13
Для скорости используйте сразу две сковородки — чем быстрее вы покончите с готовкой, тем больше у ваших гостей шансов поесть свежих горячих блинов с пылу, с жару.
Секрет № 14
Готовые блины складывайте на тарелку стопкой, слегка смазывая каждый сливочным маслом.
Какую начинку приготовить
Секрет № 15
Не бойтесь экспериментов с начинками! Придумывайте новые варианты и наслаждайтесь разными блинами каждый день Масленичной недели.
Кстати
У диетологов есть свое мнение насчет вредных и полезных добавок к блинам. Сметану, икру, варенье, масло считают вредными. Йогурт, мед, творог с зеленью или сухофруктами, ягодами — относительно полезными.
В день врачи советуют съедать не больше двух-трех блинов. И не стараться при этом печь каждый день. Доктора рекомендуют лакомиться выпечкой не чаще двух-трех раз в неделю. Иначе отрабатывать съеденное в спортзале придется еще месяц.
Рецепт десертных блинчиков-крепсов
Ингредиенты
Как готовить