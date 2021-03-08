Пн, 8.03.2021
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Во это да! Регина Тодоренко кардинально сменила имидж

Регина Тодоренко ФОТО: Instagram

Звезда примерила необычный образ для телепроекта, сообщает eg.ru.

 
30-летняя телеведущая удивила результатами преображения. Супруга певца Влада Топалова предстала жгучей брюнеткой с каре. Роковой образ дополняло изумрудное платье с острыми плечами и экстремальным декольте, а также яркий макияж с голливудскими стрелками.

 
 

«Если бы я родилась брюнеткой, меня бы ожидало совсем другое будущее. Кажется, я была бы сердцеедкой, роковой дивой с childfree position и железобетонной уверенностью в себе», — пофантазировала ведущая.

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Преображение восхитило поклонников девушки. «А Вам идет», «Совсем другая», «Шикарная», «Красивая с любым цветом волос», — написали фанаты.

 

Оказалось, что смена имиджа была временной. Регина использовала парик, чтобы появиться в неожиданном виде на шоу «Маска», где она входит в состав судейской коллегии. Тодоренко поблагодарила проект за возможность

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