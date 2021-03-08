Во это да! Регина Тодоренко кардинально сменила имидж
Звезда примерила необычный образ для телепроекта, сообщает eg.ru.
Звезда примерила необычный образ для телепроекта, сообщает eg.ru.
«Если бы я родилась брюнеткой, меня бы ожидало совсем другое будущее. Кажется, я была бы сердцеедкой, роковой дивой с childfree position и железобетонной уверенностью в себе», — пофантазировала ведущая.
Преображение восхитило поклонников девушки. «А Вам идет», «Совсем другая», «Шикарная», «Красивая с любым цветом волос», — написали фанаты.
Оказалось, что смена имиджа была временной. Регина использовала парик, чтобы появиться в неожиданном виде на шоу «Маска», где она входит в состав судейской коллегии. Тодоренко поблагодарила проект за возможность