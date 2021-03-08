Врач перечислил самые полезные для женщин продукты
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые наиболее необходимы женщинам, пишет wmj.ru.
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые наиболее необходимы женщинам, пишет wmj.ru.
Для поддержания здоровья Мясников советует прежде всего обратить внимание на потребление кальция и витамина D. Восполнению витамина способствует печень трески, а для получения кальция необходимо включить в свое питание сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок. Кроме того, для женского здоровья важна выработка эстрогенов. Ее можно повысить, употребляя соевые бобы, сыр тофу, льняное масло, куркуму, красный виноград, персики и чеснок. Кроме того, необходимо регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.
«Еще один очень полезный продукт — брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности — фолиатов», — цитирует Мясникова РИА Новости.