Восемь чудовищных историй, как жены узнавали об изменах своих мужей, пока те продолжали нагло врать

1. «Это была наша седьмая годовщина свадьбы, и после работы он внезапно перестал выходить на связь. Было уже 11 часов вечера, и я поехала домой к его отцу, куда он в последнее время зачастил...»

«Он был в спальне для гостей с другой женщиной. Я была просто раздавлена. Оказалось, что он со многими изменял мне последние три года, и всех он приводил в отцовский дом. К слову, девушка, с которой я его нашла, сразу бросила его. Мы с ней подружились, и теперь обе счастливы замужем за другими парнями».

2. «Я посмотрела на его Apple Watch и увидела, что ему писал друг. Он советовал бросить эту девушку и сосредоточиться на нашем браке. Мой муж ответил ему: »Всё равно я использовал только пальцы«. Ха-ха»

3. «Мои дети сказали мне, что скоро у них появится сводная сестра, но это секрет, о котором они не должны мне говорить»

4. «Я забеременела через месяц после нашей свадьбы, но муж почти никогда не был рядом. Малыш родился преждевременно, у меня было ПТСР, послеродовая депрессия и еще много чего, но от мужа я не получала ни капли сочувствия...»

«Во время моей терапии он предложил забрать нашего новорожденного ребенка и навестить с ним его бабушку и дедушку во Флориде. Я согласилась, а потом обнаружила в его ноутбуке письмо с двумя билетами на самолет — для него и какой-то девушки. Когда он вернулся, я подняла этот вопрос, но он устроил скандал. Я зачитала ему письмо вслух, но он отрицал, что знает эту девушку. Я поверила ему. Но на терапии ко мне подошла женщина, услышав мой разговор с подругой, и всё рассказала. Оказывается, эта »незнакомка« работала вместе с моим мужем. Что я тогда ему устроила...»

5. «Мы навещали наших родителей в другом штате, и вечером в отеле я заметила, как муж и наш двухлетний малыш мило сопят на кровати...»

«Я захотела сделать фото, но мой телефон лежал далеко, поэтому я взяла его. Когда я делала фото, пришло сообщение от какой-то девушки. И выяснилось, что он изменял мне с ней полтора года».

6. «Наша трехлетняя дочь поймала своего отца на лжи. Она нажала на кнопку автоответчика и случайно записала его разговор с любовницей»

«Сперва он всё отрицал, но видели бы вы его лицо, когда я ему это включила. С нашего развода прошло больше двадцати лет, он женился в третий раз, а я просто счастлива, что теперь не мне приходится ломать голову над тем, в чьей постели он будет этой ночью».

7. «Мой теперь уже бывший муж постоянно уходил из дома, стоило мне вернуться с работы. Он говорил, что ходит к маме помогать. Она в то время боролась с раком, поэтому у меня не было причин ему не верить».

«Пока кто-то не отметил его на фото, где он веселился топлес в доме одной из своих подруг. Всё это время я единственная зарабатывала нам на жизнь, содержала его, нашего ребёнка и своих родителей. Всё это только ради того, чтобы он помогал своей маме. Этот козёл не признался в измене даже спустя десять лет».

8. «Муж постоянно брал мою машину, пока я была на учебе или работе. Однажды он не приехал за мной вечером и написал, что ему пришлось уехать в Атланту по семейным обстоятельствам...»