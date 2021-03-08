Что надеть на первое свидание, чтобы оно не превратилось в последнее
Остаться самой собой и при этом не спугнуть собеседника — главная задача девушки на первой встрече, пишет wday.ru.
Остаться самой собой и при этом не спугнуть собеседника — главная задача девушки на первой встрече, пишет wday.ru.
Секреты привлекательности трудно свести в единую энциклопедию, здесь все индивидуально. Немалую роль играют и наше воспитание, образ жизни, увлечения и окружение. Каждая из нас — индивидуум со своим характером и привычками. И все же общие понятия для того, чтобы не оттолкнуть другого человека, существуют. Тем более что мужчины — визуалы и по внешности сразу определяют, подходит им дама или нет.
Джинсы — один из самых универсальных видов одежды: что называется, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Брюки с принтами или в полоску подойдут для похода в кафе или прогулки по городу. Не надевайте деним со стразами и дырами. И учтите, что в 2021 году вошли в моду джинсы из 80-х годов: с высокой посадкой фасона «бананы».
Сарафан из экокожи или плотной ткани подойдет девушке с непростым характером, которая сразу пожелает объявить о своей индивидуальности. Принт блузки подбирается с подходящими цветами к основному тону сарафана. В таком наряде можно поиграть с аксессуарами, добавив косынку на шею, берет, часы или яркую сумочку. Бижутерию на шею лучше не надевать: образ для собеседника и так достаточно сложный.
Красный цвет в сравнении с другими оттенками очень привлекателен для сильного пола. Так распорядилась природа, что данный оттенок несет для мужчин сексуальный подтекст. Главное — помните: платье нужно выбирать без дополнительных провокационных элементов, как, например, очень открытого декольте.
Не надо бояться черного цвета. В нем, как и в белом, можно с нуля познавать эмоции собеседника. Главное — прийти на свидание не с мрачным, а веселым настроением. Классический черный, в отличие от красного, абсолютно безопасный и не несет за собой шлейфа сексуальности.