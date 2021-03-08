Что надеть на первое свидание, чтобы оно не превратилось в последнее

Секреты привлекательности трудно свести в единую энциклопедию, здесь все индивидуально. Немалую роль играют и наше воспитание, образ жизни, увлечения и окружение. Каждая из нас — индивидуум со своим характером и привычками. И все же общие понятия для того, чтобы не оттолкнуть другого человека, существуют. Тем более что мужчины — визуалы и по внешности сразу определяют, подходит им дама или нет.

Еще до встречи девушка должна решить, собирается она на свидание ради одноразовой интрижки или все же она ищет парня для продолжительных отношений. Для того или иного случая можно (и нужно) создавать разные образы. Как сделать так, чтобы вызвать доверие у партнера для следующих встреч?

Важно определиться с целями первого свидания.

Мужчины любят дам в юбках, им нравится смотреть на стройные ножки спутницы. Но мини-юбка, едва прикрывающая трусики, — не лучший выбор для первого рандеву. Провокационный наряд может вызвать естественный инстинкт обладания женщиной, поэтому для достойного общения подойдет юбка ниже колена.