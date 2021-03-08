Вт, 9.03.2021
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Что надеть на первое свидание, чтобы оно не превратилось в последнее

Первое свидание. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Остаться самой собой и при этом не спугнуть собеседника — главная задача девушки на первой встрече, пишет wday.ru.

Секреты привлекательности трудно свести в единую энциклопедию, здесь все индивидуально. Немалую роль играют и наше воспитание, образ жизни, увлечения и окружение. Каждая из нас — индивидуум со своим характером и привычками. И все же общие понятия для того, чтобы не оттолкнуть другого человека, существуют. Тем более что мужчины — визуалы и по внешности сразу определяют, подходит им дама или нет.

Еще до встречи девушка должна решить, собирается она на свидание ради одноразовой интрижки или все же она ищет парня для продолжительных отношений. Для того или иного случая можно (и нужно) создавать разные образы. Как сделать так, чтобы вызвать доверие у партнера для следующих встреч?
Важно определиться с целями первого свидания.
 
Мужчины любят дам в юбках, им нравится смотреть на стройные ножки спутницы. Но мини-юбка, едва прикрывающая трусики, — не лучший выбор для первого рандеву. Провокационный наряд может вызвать естественный инстинкт обладания женщиной, поэтому для достойного общения подойдет юбка ниже колена.
 
 
Юбка выше колена на несколько сантиметров тоже помогает установить искренний контакт и при этом исключает мысли о легкодоступности. А-образные модели формируют гармоничный женский силуэт. А юбки-карандаш подчеркивают красивые бедра и тонкую талию.  
 
Для первого свидания вполне подойдет брючный костюм. Главное, чтобы он был не деловой. Слишком строгие и сильные женщины отпугивают мужчин. В конце концов, вы не на собеседование идете. Гендерное отличие заключается в том, что леди слаба и кокетлива даже в брюках. Расцветка костюма не должна быть вызывающей, например, леопардовой или неоновой. Также не стоит выбирать цвет хаки: он ассоциируется с военной униформой.
 

Джинсы — один из самых универсальных видов одежды: что называется, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Брюки с принтами или в полоску подойдут для похода в кафе или прогулки по городу. Не надевайте деним со стразами и дырами. И учтите, что в 2021 году вошли в моду джинсы из 80-х годов: с высокой посадкой фасона «бананы».  

Сарафан из экокожи или плотной ткани подойдет девушке с непростым характером, которая сразу пожелает объявить о своей индивидуальности. Принт блузки подбирается с подходящими цветами к основному тону сарафана. В таком наряде можно поиграть с аксессуарами, добавив косынку на шею, берет, часы или яркую сумочку. Бижутерию на шею лучше не надевать: образ для собеседника и так достаточно сложный.

Красный цвет в сравнении с другими оттенками очень привлекателен для сильного пола. Так распорядилась природа, что данный оттенок несет для мужчин сексуальный подтекст. Главное — помните: платье нужно выбирать без дополнительных провокационных элементов, как, например, очень открытого декольте.

Не надо бояться черного цвета. В нем, как и в белом, можно с нуля познавать эмоции собеседника. Главное — прийти на свидание не с мрачным, а веселым настроением. Классический черный, в отличие от красного, абсолютно безопасный и не несет за собой шлейфа сексуальности.

 
 
 
Искусственная шубка — приятное и игривое дополнение к образу. Но не стоит надевать соболиные меха, чтобы поразить воображение поклонника, это, наоборот, может только смутить партнера. Даже миллионеру могут не понравится ваши намеки на роскошь. Шелковистая искусственная шубка заявит о вас как о человеке с хорошим вкусом.
 
Не открытие, что женственное платье является фаворитом в процессе привлечения мужчин. Фасонов платьев великое множество, но для первого свидания нужно подобрать то, которое подчеркнет ваши достоинства. И это не только тонкая талия или пышные бедра, это еще и легкость в общении, коммуникабельность и веселый нрав. Соблюдайте правило: если открыто декольте, колени лучше прикрыть. И наоборот, если платье очень короткое, не показывайте грудь во всей ее красе. Пусть мужчина пофантазирует.
При этом не забывайте, что вы — индивидуальность. Будьте самой собой. Если вы увлекаетесь панк-роком, не стоит строить из себя пай-девочку. А если любите проводить вечера за книгой, не надо притворяться безбашенной леди. Не изменяйте самой себе, мужчины это оценят. Не такие уж они и непонятливые. 
 
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