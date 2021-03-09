ТОП-5 самых популярных гаданий на Масленицу

1 место — гадание на блинах. Сообщается, что узнать о будущем можно как по форме первого испеченного блина, так и по его начинке, пишет Пятый канал.

Например, если хотите узнать, каким будет год, стоит обратить внимание на толщину блина: тонкий — пройдет легко и беззаботно, толстый — столкнетесь с трудностями. Кроме того, если молодая девушка испекла блин с ровными каемками — пора готовиться к скорому замужеству, но, если блин не получился или подгорел, невесте стоит повременить со свадьбой.

Вариант гадания по начинке подходит только незамужним дамам. Узнать, какой характер у избранника, можно, если предложить любимому несколько блинов на выбор. Возьмет с мясом — готов к серьезным отношениям, умный и работоспособный. С рыбкой — весельчак. Выберет с творогом — маменькин сынок, а с медом — романтик и однолюб. Если же попросит сметаны — нежная и обидчивая натура, если варенья — неуверенный в себе кавалер.

На 2 месте традиционные гадания на сон. По легенде, в ночь на прощеное воскресенье люди видят вещие сны. Молодые особы, зная об этом, с вечера съедали соленый блин, приговаривая: «Суженый, приходи, водой напои!» и ложились спать. Какой мужчина приснился, тот и станет будущим мужем.

Кроме того, девушка могла тайком подложить под кровать матери сковороду, на которой пекла блины в масленичные дни, и произнести: «Суженый, к будущей теще приходи блинчиков отведать». На утро же интересовалась у родительницы, кто ей снился.

3 место — гадание по полотенцу. В период масленичных гаданий этот обряд — один из самых популярных. Чтобы узнать, как скоро девушка выйдет замуж, за окошко вывешивали чистое полотенце, в мыслях прося будущего супруга прийти и утереться им. Если по утру полотенце оказывалось мокрым — стоит ждать свадьбы в наступившем году.

На 4 месте — гадание на сковороде. Под посуду, на которой жарили блины, стелют солому, а после сверху наступают ногой. Говорят, в шорохах и скрипе соломы можно отчетливо услышать имя суженого.

5 место по праву принадлежит знакомым всем гаданиям на желания. Узнать, исполнится ли задуманное в наступившем году можно, обратившись к стихии огня. На кусочке бумаги пишут заветное желание, затем подносят его к подожженной от спички свече. Если листок полностью сгорит — обязательно сбудется. Если пламя погасло, не успев поджечь бумагу, — ответ отрицательный. В случае, когда листок сгорает на половину, — исполнение желания зависит только от приложенных усилий.



