Наука любить: как заинтересовать мужчину определенного знака Зодиака

Избранница Овна должна бросать ему вызов, мотивировать на подвиги и саморазвитие. Он должен восхищаться ее преданностью и желанием созидать на благо обоих. Этот знак ценит в партнерше ум и эмоциональность.
Такому мужчине нужны прикосновения. К подобному проявлению чувств он готов всегда. Телец любит нежность. В компании ласковой женщины он чувствует себя желанным, пишет Пятый канал.
Близнецы обожают разговоры. Темы в беседах с ними не должны заканчиваться. Общение для этого знака особенно ценно, если партнерша при этом искренна и не боится признаний. Этому мужчине приятно, когда с ним делятся сокровенным.
Один из самых эмоциональных знаков нуждается в постоянном внимании и заботе. Женщина Рака позволит ему выплеснуть чувства и эмоции. Избраннице такого мужчины следует всегда быть готовой поддержать его в трудный момент.
Уверенному в себе мужчине нравится женщина под стать. Лев должен видеть ее самодостаточность и высокую самооценку. При этом он понимает, что никто не совершен. Поэтому избранница должна принимать его недостатки. С такой дамой сердца он по-настоящему счастлив.
Мужчина-Дева постоянно строит планы и ждет от партнерши того же. Разговоры о совместном будущем внушают ему спокойствие и приятное предвкушение от нового уровня отношений.
Весам ненавистно одиночество. Мужчина этого знака любит, когда его женщина в поле зрения. Что она делает в этот момент — не так важно. Главное — оставаться рядом с ним на протяжении долгого времени.
Женщина для Скорпиона — и первоклассная любовница, и лучший друг. С ним нужно уметь сочетать романтику и беззаботное общение. Партнерше, которая наслаждается его обществом, он отвечает тем же.
Представитель этого знака любит беззаботно проводить время. Для Стрельца важно, чтобы его спутница имела хорошее чувство юмора, умела рассмешить и сама часто смеялась над его шутками. При этом мужчина не должен чувствовать фальши.
Мужчина-Козерог уважает традиции и семейные устои. Ему нужны совместные ужины и просмотры кино. Важные события он желает отмечать только вместе и мечтает, чтобы женщина придумывала новые идеи для совместного времяпровождения.
Свободолюбивый Водолей ценит уважение к своему личному пространству и не нарушению его границ. Не менее ценна для него и независимость спутницы. Такой мужчина избегает цепких отношений, и не торопится проводить с партнершей 24 часа в сутки. Его второй половинке нужно это принимать и не осуждать.
Романтики-Рыбы любят себе подобных. Обожают ужины при свечах, прогулки под звездным небом и нежные признания. Отвечать мужчине на проявление этих чувств и самой проявлять инициативу — значит, превратить совместную жизнь в многолетнюю сказку.
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