Семь приемов, благодаря которым ваша кухня будет выглядеть дороже

Элейн Гриффин, одна из самых известных американских дизайнеров, знает, как сэкономить на интерьере кухни, но не лишить ее роскоши. По ее мнению, почти все кухонные гарнитуры (независимо от цены) очень похожи между собой, так что на них точно не стоит тратить целое состояние. Однако при ремонте все же всплывают важные мелочи, на которые многие не обращают внимания, а они потом удешевляют вид «сердца дома».

1. Правильно расположи мебель

Нет ничего важнее на кухне, чем правильное зонирование. По мнению Элейн Гриффин, рабочий треугольник, который измеряется расстоянием между плитой, раковиной и холодильником, должен быть максимально коротким.

И еще одно важное правило (хотя бывают и исключения): холодильник должен быть расположен ближе к входной двери. Почему? Потому что зачастую нас на кухне интересует только он — заглянули и ушли обратно в комнату.

2. Используй высокие шкафы

Шкафы, оставляющие большое пространство до потолка, выглядят грустно и дешево. «Чем выше шкаф, тем лучше!» — считает Элейн Гриффит. И добавляет, что это не только красиво, но и удобно: чем выше шкаф, тем больше полок, чем больше полок, тем больше в него можно положить. Но есть нюансы: придется продумывать, как провести вентиляционную трубу от вытяжки, и предусмотреть ну очень прочные крепления для шкафчиков.

3. Не экономь на фартуке кухни

Можно купить дешевую мебель и посуду (этого никто не заметит), но не кухонный фартук! Дешевые материалы обязательно выдадут вашу экономию и внешним видом, и качеством. По мнению Элейн Гриффин, дизайн фартука — это лучший способ выразить индивидуальность хозяйки. К тому же он может быть не только из плитки.

4. Не забывай о деталях

Очень много значит фурнитура. Дешевые ручки, которые облезут при первом соприкосновении с влажной тряпкой, или настолько хлипкие, что не протянут и полугода, — такое встречается очень часто. Если просто заменить фурнитуру, вид фасадов можно изменить радикально.

Детали декора так же важны на кухне, как аксессуары для вашего образа. Они и глаз радуют, и придают завершенный вид. Так что не пренебрегайте красивыми вазочками, необычными картинами, интересными рисунками на мебели.

5. Спланируй освещение

Думаете, на потолок на кухне никто не смотрит? Еще как смотрят. Освещение очень важно, причем источников света должно быть несколько: у раковины, над рабочим столом и над обеденным. Главное — не превратить комнату в новогоднюю елку. Пусть будет, к примеру, три светильника: под потолком, над рабочим столом и плитой, над раковиной. Для этого подойдут и софиты, и обычные подвесные лампы.

6. Выбирай правильные материалы

Из чего сделать пол на кухне, чтобы потом не пожалеть, — вопрос не праздный. Здесь особый микроклимат, приходится это учитывать, выбирая покрытие. Ламинат, к примеру, очень чувствителен к влаге, как и паркет. А линолеум — это просто уродливо. Элейн Гриффин советует делать пол таким же, как и в остальной квартире, если вы хотите создать эффект открытого пространства. А если ваша цель — роскошь, то ваш выбор — плитка, выложенная по диагонали.

7. Покупай дорогую мойку и смеситель

Дешевые мойка и смеситель вряд ли прослужат вам долго. Сэкономив на них, вы потом переплатите вдвое или втрое или на ремонт, или на новые. Так что лучше потратиться один раз и навсегда. К тому же дешевый кран всегда видно. Лучше потратиться на модный латунный, чем каждый год менять шедевр китайского производства.



