Как правильно есть блины на Масленицу, чтобы привлечь счастье и достаток
Для каждого дня праздничной недели необходима особенная форма блинов, утверждает астролог Алена Никольская. Об этом пишет Пятый канал.
Для каждого дня праздничной недели необходима особенная форма блинов, утверждает астролог Алена Никольская. Об этом пишет Пятый канал.
Масленица — отличный повод, чтобы задобрить звезды. О кулинарных ритуалах, которые помогут привлечь в дом счастье, достаток, любовь и здоровье рассказала астролог Алена Никольская.
В начале масленичной недели необходимо уделить особое внимание своему первому испеченному блину. Его нужно расправить на тарелке, и раскрошить, а затем скормить птичкам. Таким образом вы отдадите дань усопшим родным, которые не могут разделить с вами трапезу в реальном мире, утверждает Никольская.
Немаловажную роль играет и то, в какой форме вы будете складывать блинчики при подаче. Например, во вторник, 9 марта, нужно сложить мучное изделие в форме четырехугольника, советует астролог.
«Такая форма добавит вам определенности, конкретности и поможет определиться с решением, которое тревожит вас на данный момент, а также поможет преодолеть все ваши сомнения», — утверждает Никольская.
Чтобы в жизни у вас было больше любви, счастья и радости, в среду, 10 марта, нужно добавить начинку в блин, придав ему нестандартную форму.
«В третий день необходимо закатать блин в рулетик, внутри обязательно должна быть начинка. Это привнесет в вашу жизнь много всего интересного и хорошего», — уверяет астролог.
11 марта — лучший день, чтобы привлечь в дом достаток, поэтому блин лучше есть сложенным в треугольник, также добавив внутрь начинку.
«Это день вашего благополучия. Юпитер самая благоприятная планета во всей Солнечной системе», — утверждает специалист по звездам.
Пятнице, 12 марта, покровительствует планета любви — Венера. Поэтому Никольская советует употреблять больше блинов со сладкими начинками. А вот в субботу, 13 марта, лучше быть скромнее, так как этот день требует аскетичности.
Зато в воскресенье, 14 марта, можно развернуться на полную катушку и позволить себе любые кулинарные эксперименты с блинами и начинками, при поедании которых следует помнить об особой форме изделия.
«Воскресенье — день солнца, поэтому блины обязательно должны быть круглыми», — сообщила Никольская.