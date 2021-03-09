Как правильно есть блины на Масленицу, чтобы привлечь счастье и достаток

Масленица — отличный повод, чтобы задобрить звезды. О кулинарных ритуалах, которые помогут привлечь в дом счастье, достаток, любовь и здоровье рассказала астролог Алена Никольская.

В начале масленичной недели необходимо уделить особое внимание своему первому испеченному блину. Его нужно расправить на тарелке, и раскрошить, а затем скормить птичкам. Таким образом вы отдадите дань усопшим родным, которые не могут разделить с вами трапезу в реальном мире, утверждает Никольская.

Немаловажную роль играет и то, в какой форме вы будете складывать блинчики при подаче. Например, во вторник, 9 марта, нужно сложить мучное изделие в форме четырехугольника, советует астролог.

«Такая форма добавит вам определенности, конкретности и поможет определиться с решением, которое тревожит вас на данный момент, а также поможет преодолеть все ваши сомнения», — утверждает Никольская.

Чтобы в жизни у вас было больше любви, счастья и радости, в среду, 10 марта, нужно добавить начинку в блин, придав ему нестандартную форму.

«В третий день необходимо закатать блин в рулетик, внутри обязательно должна быть начинка. Это привнесет в вашу жизнь много всего интересного и хорошего», — уверяет астролог.

11 марта — лучший день, чтобы привлечь в дом достаток, поэтому блин лучше есть сложенным в треугольник, также добавив внутрь начинку.

«Это день вашего благополучия. Юпитер самая благоприятная планета во всей Солнечной системе», — утверждает специалист по звездам.

Пятнице, 12 марта, покровительствует планета любви — Венера. Поэтому Никольская советует употреблять больше блинов со сладкими начинками. А вот в субботу, 13 марта, лучше быть скромнее, так как этот день требует аскетичности.

Зато в воскресенье, 14 марта, можно развернуться на полную катушку и позволить себе любые кулинарные эксперименты с блинами и начинками, при поедании которых следует помнить об особой форме изделия.

«Воскресенье — день солнца, поэтому блины обязательно должны быть круглыми», — сообщила Никольская.



