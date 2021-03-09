Как сделать замечание мужчине, чтобы он услышал и не обиделся
Огромное количество женщин ежедневно жалуются на то, что мужья их не слышат, пишет Wday.ru.
Огромное количество женщин ежедневно жалуются на то, что мужья их не слышат, пишет Wday.ru.
Им хочется донести до своих благоверных важную информацию, и они даже пытаются это сделать, но через какое-то время оказывается, что их опять никто не слушал и не слышал. Хуже всего то, что еще и обиделся на какую-то фразу. С психологом Ольгой Романив разбираемся, какие ошибки допускают женщины в общении со своими избранниками.
Чтобы не возникало недопонимания и обид на ровном месте, свое недовольство выражайте корректно и конструктивно. В отличие от женщин мужчины воспринимают все буквально, они гораздо меньше подвержены эмоциям, при этом логика у них развита гораздо лучше, поэтому для них дважды два — это четыре.
И если вы, поддавшись чувствам, начинаете наезжать на партнера, он это считывает как то, что:
Правило № 1 — не начинайте диалог с обвинений и критики своего партнера
Ваша задача — донести до него, что сделал что-то не так, а не указывать ему на то, что он «дурак». Не оценивайте умственных способностей и других возможностей своего благоверного в негативном ключе, если хотите быть услышанной и правильно понятой. Фразы из серии «вечно ты все портишь» или «я же говорила, как надо было сделать» также не принесут положительного эффекта, равно как и упреки.
Правило № 2 — говорите всегда о себе, своих чувствах и сложностях, с которыми сталкиваетесь
Не стесняйтесь обозначить свою проблему. Не «ты мне не помогаешь», а «дорогой, мне очень нужна очень твоя помощь, я не справляюсь». Задумайтесь о том, какой разный посыл у этих двух фраз об одном и том же. По мнению женщины, первый вариант «ты мне не помогаешь» и подразумевает призыв к действию и признание того, что вы не успеваете, у вас нет сил и так далее. Мужчина «ты мне не помогаешь» воспринимает как открытый наезд и критику, и это сразу провоцирует у него желание либо нахамить вам в ответ либо обидеться, ведь он тоже работает, устает и пр.
Правило № 3 — оставьте мужчину в покое, если поручили ему что-то
Не пытайтесь его контролировать, давать ему советы и критиковать, пока он делает то, о чем вы же его и попросили. Не нужно стоять у него над душой, пока он чинит кран, вешает полочку, собирает шкаф и моет посуду. Учитесь доверять своему избраннику и принимать его таким, какой он есть. И не забудьте поблагодарить, когда кран уже будет починен, а шкаф собран. Мужчине важно быть значимым для вас.
Правило № 4 — давайте мужчине хотя бы иногда возможность быть главным и что-то решать
У каждого мужчины есть базовая потребность нести ответственность за свою семью, своих детей и свою женщину. Поэтому прислушивайтесь к нему и спрашивайте совета, а не только указывайте, что надо делать и с чем он не справился.
Правило № 5 — не критикуйте своего благоверного прилюдно, не делайте ему замечаний при посторонних и не сравнивайте его ни с кем
Сравнения, критика и замечания — это то, от чего не только страдает самооценка вашего избранника, но и ваши отношения в целом, потому что все это порождает разногласия, ссоры и проблемы. Если хотите быть услышанной, хвалите своего партнера, говорите ему комплименты, напоминайте что-то хорошее, например, что в прошлый раз он так отлично справился с вешанием полочки, так быстро и хорошо ее повесил, что были вне себя от счастья. Это лучший мотиватор, чем упреки и претензии в его адрес.