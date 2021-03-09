Как сделать замечание мужчине, чтобы он услышал и не обиделся

Им хочется донести до своих благоверных важную информацию, и они даже пытаются это сделать, но через какое-то время оказывается, что их опять никто не слушал и не слышал. Хуже всего то, что еще и обиделся на какую-то фразу. С психологом Ольгой Романив разбираемся, какие ошибки допускают женщины в общении со своими избранниками.

Чтобы не возникало недопонимания и обид на ровном месте, свое недовольство выражайте корректно и конструктивно. В отличие от женщин мужчины воспринимают все буквально, они гораздо меньше подвержены эмоциям, при этом логика у них развита гораздо лучше, поэтому для них дважды два — это четыре.

И если вы, поддавшись чувствам, начинаете наезжать на партнера, он это считывает как то, что:

вы пытаетесь поставить себя выше него; демонстрируете свое неуважение в его сторону и сомнения в его способностях, умственных или физических; он вам не нужен — вы и сами умная, все знаете, все можете, можете нанять сантехника, электрика, ремонтника, решить все свои проблемы без его помощи и участия, поэтому он сразу обижается.

Правило № 1 — не начинайте диалог с обвинений и критики своего партнера

Ваша задача — донести до него, что сделал что-то не так, а не указывать ему на то, что он «дурак». Не оценивайте умственных способностей и других возможностей своего благоверного в негативном ключе, если хотите быть услышанной и правильно понятой. Фразы из серии «вечно ты все портишь» или «я же говорила, как надо было сделать» также не принесут положительного эффекта, равно как и упреки.

Правило № 2 — говорите всегда о себе, своих чувствах и сложностях, с которыми сталкиваетесь

Не стесняйтесь обозначить свою проблему. Не «ты мне не помогаешь», а «дорогой, мне очень нужна очень твоя помощь, я не справляюсь». Задумайтесь о том, какой разный посыл у этих двух фраз об одном и том же. По мнению женщины, первый вариант «ты мне не помогаешь» и подразумевает призыв к действию и признание того, что вы не успеваете, у вас нет сил и так далее. Мужчина «ты мне не помогаешь» воспринимает как открытый наезд и критику, и это сразу провоцирует у него желание либо нахамить вам в ответ либо обидеться, ведь он тоже работает, устает и пр.

Правило № 3 — оставьте мужчину в покое, если поручили ему что-то

Не пытайтесь его контролировать, давать ему советы и критиковать, пока он делает то, о чем вы же его и попросили. Не нужно стоять у него над душой, пока он чинит кран, вешает полочку, собирает шкаф и моет посуду. Учитесь доверять своему избраннику и принимать его таким, какой он есть. И не забудьте поблагодарить, когда кран уже будет починен, а шкаф собран. Мужчине важно быть значимым для вас.

Правило № 4 — давайте мужчине хотя бы иногда возможность быть главным и что-то решать

У каждого мужчины есть базовая потребность нести ответственность за свою семью, своих детей и свою женщину. Поэтому прислушивайтесь к нему и спрашивайте совета, а не только указывайте, что надо делать и с чем он не справился.

Правило № 5 — не критикуйте своего благоверного прилюдно, не делайте ему замечаний при посторонних и не сравнивайте его ни с кем

Сравнения, критика и замечания — это то, от чего не только страдает самооценка вашего избранника, но и ваши отношения в целом, потому что все это порождает разногласия, ссоры и проблемы. Если хотите быть услышанной, хвалите своего партнера, говорите ему комплименты, напоминайте что-то хорошее, например, что в прошлый раз он так отлично справился с вешанием полочки, так быстро и хорошо ее повесил, что были вне себя от счастья. Это лучший мотиватор, чем упреки и претензии в его адрес.



