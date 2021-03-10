Женщина раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли

В своем видео пользовательница по имени Вероника продемонстрировала силиконовый протектор для пальцев ног, который разделен на две секции: для большого пальца и для остальных. Женщина объяснила, что благодаря этой накладке пальцы не сжимаются между собой и не трутся о внутренние стенки обуви.

«Вы можете надевать их с балетками или даже с ботинками», — заявила она в ролике, который стал вирусным и набрал больше 760 тысяч просмотров и 107 тысяч лайков.

Пользователи Сети назвали данный метод революционным и поблагодарили героиню в комментариях. «Где это было всю мою жизнь?», «Мне нравится этот способ, спасибо, мэм», «Это серьезно спасает жизнь!», «У меня есть такие как раз для обуви на каблуках», «Спасибо большое!» — писали они.

В августе аналогичным советом поделилась модная блогер из Дубая Хадиа Галеб. Она, в свою очередь, порекомендовала нанести на стельки в обуви сухой шампунь. По словам девушки, средство поможет устранить скольжение стоп внутри туфель, а также появление неприятного запаха при потоотделении.



