Где найти мужа: рейтинг лучших мест для знакомства

Прежде, чем приступать к активному поиску, настоятельно рекомендуем выполнить следующие пункты.

1) Провести генеральную уборку в личной жизни, чтобы понять, сколько времени вы теряете на мужчин, которые абсолютно вам не подходят.

2) Проанализировать свои запросы, чтобы точно знать, какой именно человек вам нужен — и подкорректировать список мест, в которых вы бываете, в соответствии с запросами.

3) Убедиться в отсутствии бегущей строки на лбу «Мне срочно надо замуж», изначально настройтесь на флирт. Не нужно планировать будущую свадьбу на 3, 5 и даже 30 минуте разговора.

4) Найти себе какое-то увлечение или даже цель жизни, реализация которых никоим образом от мужчины не зависит, так, чтобы не «зацикливаться» на замужестве.

5) Внимательно изучить материал «Сексуальные позы и жесты» и «Как влюбить его в себя». Никто из покупателей не станет ломиться в бутик, на котором висит вывеска «Закрыто» и амбарный замок — это же правило действует в отношении знакомств.

6) Начать работу над собой — не только вам должен быть интересен мужчина, но и вы ему! Спросите себя — что он в вас найдет?

Итак, вот как выглядит наш рейтинг

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