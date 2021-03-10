Где найти мужа: рейтинг лучших мест для знакомства
Как только вы перестанете видеть в каждом незнакомце потенциального супруга, личная жизнь наладится, уверяет woman.ru.
Как только вы перестанете видеть в каждом незнакомце потенциального супруга, личная жизнь наладится, уверяет woman.ru.
Прежде, чем приступать к активному поиску, настоятельно рекомендуем выполнить следующие пункты.
Итак, вот как выглядит наш рейтинг
Автосалоны
Не отрывайте незнакомого мужчину от осмотра и покупки авто или предстоящего тест-драйва. Приобретение автомобиля — дело серьезное, требующее вложения капитала. Если раньше по авто можно было определить, насколько человек обеспечен, то сейчас, как правило, по машине можно выяснить, сколько он должен банку. Так что не советуем оценивать кредитоспособность потенциального спутника жизни по его автомобилю.
Среди туристов окажется много одиночек... но все они будут женского пола! Мужчины предпочитают путешествовать самостоятельно.
Может быть, вы и найдете там мужа. Но вероятность того, что он окажется «людоманом» (патологическим игроком), слишком велика. Прежде, чем идти туда, перечитайте Достоевского, роман «Игрок», и учтите, что этих людей крайне сложно лечить, они не признают себя больными.