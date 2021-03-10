Ср, 10.03.2021
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Где найти мужа: рейтинг лучших мест для знакомства

Познакомиться с мужчиной можно в Интернете. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Как только вы перестанете видеть в каждом незнакомце потенциального супруга, личная жизнь наладится, уверяет woman.ru.

Прежде, чем приступать к активному поиску, настоятельно рекомендуем выполнить следующие пункты.

1) Провести генеральную уборку в личной жизни, чтобы понять, сколько времени вы теряете на мужчин, которые абсолютно вам не подходят.
2) Проанализировать свои запросы, чтобы точно знать, какой именно человек вам нужен — и подкорректировать список мест, в которых вы бываете, в соответствии с запросами.
3) Убедиться в отсутствии бегущей строки на лбу «Мне срочно надо замуж», изначально настройтесь на флирт. Не нужно планировать будущую свадьбу на 3, 5 и даже 30 минуте разговора.
4) Найти себе какое-то увлечение или даже цель жизни, реализация которых никоим образом от мужчины не зависит, так, чтобы не «зацикливаться» на замужестве.
5) Внимательно изучить материал «Сексуальные позы и жесты» и «Как влюбить его в себя». Никто из покупателей не станет ломиться в бутик, на котором висит вывеска «Закрыто» и амбарный замок — это же правило действует в отношении знакомств.
6) Начать работу над собой — не только вам должен быть интересен мужчина, но и вы ему! Спросите себя — что он в вас найдет?
 

Итак, вот как выглядит наш рейтинг

Друзья и знакомые
Пусть не самый романтический и сенсационный способ, зато один из самых популярных, а самое главное — действенных и безопасных. Если вас никто никуда не зовет, не печальтесь, организуйте вечеринку сами. Всегда можно позвать гостей «на плов», «на барбекю», «на арбуз» и т.д., так что нет никакой необходимости ложиться костьми на кухне. Поводом для встречи может стать вист, преферанс, маджонг, «Мафия», «Твистер» или любые настольные игры.
 
Интернет
Социальные сети, тематические форумы, сайты знакомств — интернет дарит массу возможностей. Но для знакомств серьезных все-таки рекомендуем тематические форумы. Пусть такая волна знакомств несколько спала, но тем не менее — это способ все еще работает. На сайте знакомств вам придется научиться «отфильтровывать» извращенцев, абсолютно больных на голову, и тех, кто привык самоутверждаться за чужой (в данном случае — женский) счет. Ваша анкета и фотографии обязательно должны выделяться из общей массы — это залог успеха. Можно попросить знакомого мужчину заполнить анкету за вас — тогда она наверняка не получится сухой и банальной.
 
Учеба
ВУЗ, автошкола, курсы иностранных языков и актерского мастерства, танцклубы — знакомство в этих местах может быть весьма перспективным. Особого внимания заслуживают языковые курсы — как показывает практика, там представители сильной половины человечества найдутся в обязательном порядке. А вот времена, когда в автошколах были одни юноши, давно миновали. Хорошо, если треть группы наберется. Мускулистые, загорелые и с кубиками на прессе «водятся» на берегу озер, где расположена база серфингистов и кайтистов (девушек там тоже учат). Храбрые покоряют учебные вершины в школе скалолазания, пластичные — занимаются капоэйрой и т.д. Сознательно не советуем тренинги психологического роста — вам нужен мужчина, неуверенный в себе?
 
Работа
Беспристрастная статистика утверждает: несмотря на высокие риски, офис был и остается одним из мест обитания потенциальных женихов. Если завести служебный роман с коллегой, а не с начальником, шансы на успех будут более высокими. Учтите, что в случае «успехов в личной жизни», скорее всего, одному из вас придется поменять место работы.
 
Фитнес — клубы
В фитнес-клубе можно и нужно знакомиться не только с инструкторами и тренерами (хотя и этот вариант не стоит отвергать). Для этого вам придется несколько расширить горизонты. Мускулистые мачо вряд ли будут прыгать рядом с вами на аэробике или «растягиваться» на йоге или пилатесе, они обычно «водятся» по соседству — в тренажерном зале, в зоне свободных весов. Так что от групповых занятий придется перейти к индивидуальным, но вы от этого только выиграете. Боитесь, что будете выглядеть непривлекательно с красным от напряжения лицом и в мокрой майке? Во-первых, многие мужчины придерживаются совсем другой точки зрения и с удовольствием знакомятся «не отходя от штанги». А во-вторых, начинать заниматься нужно постепенно увеличивая нагрузку, не пытаясь за день довести фигуру до совершенства.
 
Чужая свадьба
Приподнятое настроение всех присутствующих, ледяное шампанское, бесконечные поцелуи молодоженов и романтические флюиды, витающие в воздухе, — отличный фон для знакомств с мужчинами, начиная от друзей жениха и заканчивая тамадой и диджеем. Первые предпочтительнее — в крайнем случае о том, что собой представляет кандидат на руку и сердце, можно будет расспросить новобрачных, если вы вдруг ощутите нехватку достоверной информации.
 
Аэропорт
Ожидание вылета и особенно сам полет гарантируют, что волей-неволей некоторое время вам придется провести вместе в замкнутом пространстве. Будьте осторожны и не превращайте разговор в исповедь (все, что вы скажете, позже может быть использовано против вас). Не допускайте и появления «синдрома попутчика». Иначе шанс на то, что разоткровенничавшийся симпатичный мужчина решит продолжить знакомство, приближается к нулю. Если вы не прочь познакомиться с бизнесменом, подпишитесь на новости финансово-аналитических порталов. Вас будут интересовать глобальные мероприятия типа саммитов и экономических форумов (некоторые из них проходят на регулярной основе), слетаются на подобные мероприятия кандидаты в мужья вполне видные и состоявшиеся. Ваша задача — для начала оказаться на борту того же самолета, что и они.
 
 
Не возлагайте большие надежды на...

Автосалоны

Не отрывайте незнакомого мужчину от осмотра и покупки авто или предстоящего тест-драйва. Приобретение автомобиля — дело серьезное, требующее вложения капитала. Если раньше по авто можно было определить, насколько человек обеспечен, то сейчас, как правило, по машине можно выяснить, сколько он должен банку. Так что не советуем оценивать кредитоспособность потенциального спутника жизни по его автомобилю.

Организованные туры

Среди туристов окажется много одиночек... но все они будут женского пола! Мужчины предпочитают путешествовать самостоятельно.

Казино и ипподромы

Может быть, вы и найдете там мужа. Но вероятность того, что он окажется «людоманом» (патологическим игроком), слишком велика. Прежде, чем идти туда, перечитайте Достоевского, роман «Игрок», и учтите, что этих людей крайне сложно лечить, они не признают себя больными.

Если вы хотите поделиться своей историей знакомства с будущей половинкой, добро пожаловать в комментарии!

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