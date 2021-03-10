Эти 12 вещей всегда появляются в гардеробе только одиноких женщин

Сразу нужно отметить, что цели одиноких женщин могут быть разными. Кто-то занимает активную позицию и старается найти мужчину для отношений. А кто-то полагает, что «судьба и за печкой найдет», и никаких действий к поиску парня не предпринимает.

Женщина в поиске

Часть женщин, которые хотят найти партнера, старается привлечь внимание, выбирая излишне откровенную одежду. Своим внешним видом такие дамы демонстрируют окружающим, что место рядом с ними свободно.

Вещи, которые выбирают женщины, придерживающиеся такой жизненной позиции:

мини юбки и короткие шорты

одежда очень ярких расцветок;

платья и блузки с глубоким декольте;

колготки в сеточку;

полупрозрачные вещи;

обувь на очень высокой шпильке.

Подобный выбор одежды нередко дополняется чрезмерно активным макияжем.

Замужние женщины и девушки, находящиеся в стабильных отношениях, намного реже выбирают такой стиль, хотя исключения, безусловно, бывают.

«Серые мышки»

Девушки, которые выбирают этот образ, как правило, очень неуверенные в себе. Их одежда явно демонстрирует то, что женщины хотят быть как можно менее заметными. В их одежде нет ни одной яркой вещи, любимый цвет таких девушек – серый.

Конечно, в сером цвете нет ничего плохого, и дело тут не в оттенках, а в выборе самых невыразительных фасонов, полном отсутствии макияжа и максимально простой прическе. Чаще всего, волосы собраны в хвост.

Такие женщины необщительны, не любят бывать в компаниях, предпочитая одиночество. А если им приходится «выходить в свет», то они стараются быть, как можно менее заметными, спрятавшись в уголок.

Предпочитаемые вещи:

прямые юбки длиной до середины икры;

бесформенные платья;

вязаные кофты.

Конечно, образа «серой мышки» могут придерживаться и женщины, у которых с личной жизнью все в порядке, но такое случается не слишком часто.

Активные

Есть немало свободных женщин, которые воспринимают свое одиночество, как свободу. Такие дамы, как правило, одеваются модно, не слишком броско. Они активно интересуются трендами, но выбирают одежду не для привлечения мужчин, а для того, чтобы продемонстрировать окружающим свою успешность.

Такие девушки стараются в меру своих возможностей баловать себя, в том числе и выбором одежды.

Нужно отметить, что вычислить свободных женщин из этой группы по одежде крайне сложно. Никаких ярких признаков, которые могли бы демонстрировать одиночество, у них нет.

Махнувшие на себя рукой

Еще одна группа одиноких женщин отличается тем, что они уже отчаялись найти пару и просто махнули на свою внешность рукой. Они носят:

мешковатые джинсы;

растянутые кофты;

спортивные костюмы.

Другими словами, девушки из этой группы стараются выбирать удобную для них одежду, ничуть не заботясь о том, как они выглядят. Они вполне способны натянуть на себя свитер в катышках и выбрать вещи, которые уже давно вышли из моды.

Нужно сказать, что иногда точно также одеваются и замужние женщины, которых можно назвать «замученными домохозяйками». Некоторые жены настолько погружаются в домашнее хозяйство и заботы о детях, что совершенно перестают заботиться о внешности.

Не стоит воспринимать все, что написано выше, всерьез, перечисленные признаки нельзя назвать точными. Все люди разные, поэтому и подход к выбору одежды у них неодинаковый.



